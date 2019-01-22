«Это подлый обман»: Гарик Харламов стал жертвой мошенников

Российский комик Гарик Харламов рассказал в своем инстаграме о мошенниках, которые получали деньги от его поклонников незаконным путем. По словам артиста, они предлагали добровольцам принять участие в опросе, который якобы проводил сам Харламов. За этом им были обещаны денежные призы в случае, если они перейдут по указанной в объявлении ссылке.

«Очередные мошенники пытаются заработать денег на моем имени! Не ведитесь! Это обман!», — написал Гарик, приложив к сообщению перечеркнутый крестом скриншот характерного объявления.

На данный момент неизвестно, обращались ли с заявлением в полицию пострадавшие поклонники Харламова. Нет официальной информации и о том, намерен ли он сам подавать иск с требованием наказать злоумышленников.

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В минувшем марте в сети был опубликован видеоролик, в котором мошенники от имени Харламова рекламировали незаконный игорный бизнес. Тогда артисту тоже пришлось обратиться напрямую к своим поклонникам, чтобы внести ясность в ситуацию.

«В сети гуляет видео, в котором говорится о том, что я сорвал нереальный куш на каком-то игровом сайте. Мне уже присылают из разных источников. Я хочу сказать, что это абсолютная неправда, это вранье. Никаких кушей ни на каких сайтах игровых я не срывал и никогда не играл, это абсолютная ересь, так что, пожалуйста, не ведитесь на это, не переходите ни по каким ссылкам», — рассказал он.

Комик назвал действия авторов ролика «чистейшим аферизмом» и попросил не верить роликам подобного толка.

В ноябре 2017 года он также делился со своими подписчиками содержанием письма, которое он получил от мошенников, с предложением забрать наследство «маршалла Харламова» в $11 млн.

«Вот такое письмо пришло сегодня. Дарю всем Харламовым, вдруг кто поверит этому набору слов», — писал он в социальных сетях.

Отметим, что Харламов стал далеко не единственной звездой, чье имя мошенники попытались использовать в целях собственного обогащения за последнее время. Так, совсем недавно, на сайтах для проведения кастингов среди артистов стали появляться объявления о наборе актеров массовки для съемок клипа Димы Билана и Полины Гагариной. После того, как откликнувшемуся на объявление заявляли, что он прошел отбор, «агенты» просили оплатить свои услуги.

Артисты лично предупредили своих фанатов о действиях мошенников и подчеркнули, что на песню, о которой идет речь, не планируются съемки клипа.

Коллеги Харламова по шоу «Камеди Клаб» в свою очередь тоже становились мишенью аферистов. В 2015 году Гарик Мартиросян, в частности, говорил о намерении обратиться в суд в связи с использованием его имени в рекламе средства от выпадения волос, где демонстрировались фотографии комика, сделанные якобы «до» и «после» его применения.

«Мошенники, которые используют имена известных людей и продают продукцию сомнительного качества, должны понести наказание. Неизвестно, какой вред это чудо-средство может принести или уже принесло тем, кто, отреагировав на рекламу, его приобрел!», — комментировал ситуацию Мартиросян изданию «Телепрограмма».

Другой резидент «Камеди» — Михаил Галустян — еще в 2013 году сообщал о том, что зарегистрировал свои имя и фамилию как бренд, чтобы защитить их от незаконного использования.

«По интернету гуляют скандальные заголовки с твоим именем, прямая речь зачастую придумывается, твоя фотография может появиться без твоего ведома на любом рекламном носителе, а твоим именем с легкостью называют магазины, рестораны или ночные клубы. Сейчас уже это происходит не от незнания закона, а от того, что в большинстве случаев к авторскому праву относятся наплевательски», — передает слова Галустяна Proficinema.ru.