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«Раздвигайте ляжки»: Шнуров высмеял шпагат Волочковой

Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

Музыкант Сергей Шнуров публично высмеял шпагаты балерины Анастасии Волочковой. По мнению лидера группы «Ленинград», не особо одаренным артистам (и не только) для достижения успеха нужно всего лишь «раздвигать ляжки» в любой ситуации.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял любовь к шпагам балерины Анастасии Волочковой. Шутливое стихотворение 45-летний артист опубликовал в своем инстаграме, прикрепив к записи фотографию, на которой он запечатлен сидящим на краю бассейна с раздвинутыми ногами.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — написал Шнуров.

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Ранее лучший наставник седьмого сезона шоу «Голос» (в борьбе за приз он, напомним, обошел Константина Меладзе, Ани Лорак и Василия «Басту» Вакуленко) устроил публичную перепалку с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым, поспорив с чиновником из-за мата на эстраде. Поводом для конфликта стало интервью Милонова «5 каналу», в котором он сравнил творчество Шнурова с «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги», — сказал депутат.

На подобный выпад сам Сергей ответил в привычной для себя форме, а именно — в стихах.

«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Немногим позднее в спор артиста и чиновника вмешался Юрий Лоза. Главный музыкальный эксперт страны, комментируя разногласия мужчин, обозвал их «балбесами».

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — сказал он, после чего принялся рассуждать по поводу нецензурной лексики на отечественной эстраде.

«Я не раз говорил и писал, что мат используется людьми, у которых маленький словарный запас. Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: «Э», «У», «М». Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «Я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!».

Ничего красивого в мате нет. Если ты литератор, то создай свой язык, которого до тебя не было. Зачем же вставлять в свое произведение самую низкопробную лексику! Если кто-то говорит, что мат — это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей», — выразил мнение Лоза.

В заключение он также предложил граничить детей от нецензурной лексики на законодательном уровне.

«Мы же ограничиваем детей от насилия, от определенных сцен в фильмах. Почему мы не можем оградить детей от мата? Если хочешь ругаться, собирайся в определенном месте. Курить же нельзя везде, потому что это вредит окружающим, и есть специальные кабинки для курения. Если мат раздражает людей, почему не сделать специальные места, в которых можно материться? — приводит слова музыканта«Московский комсомолец». — Например, особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз.

Нельзя материться в детском саду, елки-палки, неужели не понятно! Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться! Пусть толковые люди сядут и примут нормальные решения. Вместо этого пиарят двух балбесов — Шнурова и Милонова».