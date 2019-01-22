«Раздвигайте ляжки»: Шнуров высмеял шпагат Волочковой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял любовь к шпагам балерины Анастасии Волочковой. Шутливое стихотворение 45-летний артист опубликовал в своем инстаграме, прикрепив к записи фотографию, на которой он запечатлен сидящим на краю бассейна с раздвинутыми ногами.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — написал Шнуров.

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Ранее лучший наставник седьмого сезона шоу «Голос» (в борьбе за приз он, напомним, обошел Константина Меладзе, Ани Лорак и Василия «Басту» Вакуленко) устроил публичную перепалку с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым, поспорив с чиновником из-за мата на эстраде. Поводом для конфликта стало интервью Милонова «5 каналу», в котором он сравнил творчество Шнурова с «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги», — сказал депутат.

На подобный выпад сам Сергей ответил в привычной для себя форме, а именно — в стихах.

«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Немногим позднее в спор артиста и чиновника вмешался Юрий Лоза. Главный музыкальный эксперт страны, комментируя разногласия мужчин, обозвал их «балбесами».

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — сказал он, после чего принялся рассуждать по поводу нецензурной лексики на отечественной эстраде.

«Я не раз говорил и писал, что мат используется людьми, у которых маленький словарный запас. Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: «Э», «У», «М». Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «Я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!».

Ничего красивого в мате нет. Если ты литератор, то создай свой язык, которого до тебя не было. Зачем же вставлять в свое произведение самую низкопробную лексику! Если кто-то говорит, что мат — это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей», — выразил мнение Лоза.

В заключение он также предложил граничить детей от нецензурной лексики на законодательном уровне.

«Мы же ограничиваем детей от насилия, от определенных сцен в фильмах. Почему мы не можем оградить детей от мата? Если хочешь ругаться, собирайся в определенном месте. Курить же нельзя везде, потому что это вредит окружающим, и есть специальные кабинки для курения. Если мат раздражает людей, почему не сделать специальные места, в которых можно материться? — приводит слова музыканта«Московский комсомолец». — Например, особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз.

Нельзя материться в детском саду, елки-палки, неужели не понятно! Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться! Пусть толковые люди сядут и примут нормальные решения. Вместо этого пиарят двух балбесов — Шнурова и Милонова».