«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится

Сын народной артистки России Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал в своем инстаграме о том, что в настоящее время он переживает бракоразводный процесс. Известный своей любовью к татуировкам молодой человек и его избранница Виктория Мельникова тайно узаконили отношения в 2017-м году. Несмотря на то, что актриса прекрасно приняла невестку, на торжество не позвали даже ее.

Реклама

«Они, действительно, решили расстаться, — цитирует «СтарХит» близкого к семье источника. — Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала.

Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело».

Шальных и Мельникова приняли решение расстаться около двух месяцев назад, они удалили друг друга из друзей в социальных сетях, а также убрали все совместные фотографии.

«В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой, — рассказала приятельница пары. — Мы с друзьями считаем, что Ден пока просто не готов к серьезной семейной жизни. Уже начал на всяких девчонок заглядываться».

Известно, что в настоящее время сын актрисы работает в одном из московских барбершопов, а также прикладывает большие усилия для продвижение своей музыкальной рок-группы и предпочитает не обращаться к маме за материальной поддержкой. Шальных болезненно реагирует на высказывания прессы, называющей его фриком из-за пирсинга и многочисленных татуировок, покрывающих его тело с головы до ног. Молодой человек убежден, что фрики — это социально опасные элементы, а он себя таковым не считает, в его случае это лишь красивое увлечение.

«Ну, сколько можно меня «фриком» называть? Вы бы посмотрели, к примеру, фильм «Урод в замке» и прикинули, что это вообще за фрики такие, вместо того чтоб лепить тег на каждого второго с наколками и дырками. Там настоящий урод, живущий в замке, ожесточенно убивает молодых мужчин и женщин. Я этим не занимаюсь», — написал Шальных в своем микроблоге.

Денис считает, что когда он в хорошей форме, у него достаточно приятные черты лица.

«Так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается», — заключил он.

В конце декабря 2018 года в Шевченковском районном суде Киева начался бракоразводный процесс певицы и наставника проекта «Голос» Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

По сообщению корреспондента ТСН, допуск посторонних лиц в зале заседания, в том числе прессы, был ограничен. Присутствовали только представляющие интересы известной пары юристы. Адвокаты не представили никаких комментариев, сославшись на запрет клиентов. Очевидной причиной развода стали измены турецкого бизнесмена. В августе 2018 года он был замечен в компании молодой брюнетки в одном из киевских баров.

Позже в сеть попало видео, на котором бизнесмен прижимает девушку к себе и что-то шепчет ей. Пресса выяснила, что этой девушкой оказалась известная в Киеве Instagram-модель Яна Беляева. Лорак никак не комментировала эту ситуацию. Однако спустя несколько недель после того, как разразился скандал, она опубликовала в инстаграме фотографию без обручального кольца.

Затем произошел неожиданный поворот — из реестра судебных решений исчезло заявление Лорак о разводе. По мнению юристов, это может означать, что супруги решили отменить развод.

«Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую, — цитирует издание «Обозреватель» анонимного юриста. — Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся».