Супергеройский «Гамбит»: Ченнинг Татум подался в режиссеры

Американский актер и продюсер Ченнинг Татум планирует выступить в качестве режиссера супергеройской ленты «Гамбит» про мутанта Реми Лебо, сообщает Deadline.

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По данным СМИ, 38-летний актер завершил долгосрочные контракты с агентствами UTA и Management 360, в связи с чем готов взяться за новый проект. Почти четыре года назад Татум получил главную роль в картине «Гамбит», однако съемки так и не состоялись, а сам проект был поставлен на паузу.

За это время фильм покинули сразу несколько режиссеров, в числе которых Руперт Уайатт («Побег из тюрьмы»), Даг Лайман («Идентификация Борна») и Гор Вербински («Пираты Карибского моря: На краю света»). На данный момент у ленты нет утвержденного постановщика. Согласно источникам СМИ, Татум собирается дебютировать в качестве режиссера и лично снять фильме об одном из персонажей «Людей Икс», при этом сохранив за собой главную роль.

Однако, как отмечает издание, планы голливудского артиста находятся под вопросом из-за слияния студии 20th Century FOX с компанией Walt Disney, руководство которой может иметь свои взгляды на судьбу фильма.

Согласно опубликованному синопсису, грядущая лента «Гамбит» расскажет о персонаже из вселенной Marvel Comics — изобретательном мутанте-картежнике Реми Лебо. С помощью своих сверхъестественных способностей он может превращать любой предмет в мощное оружие.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что студия Fox отказалась от создания фильмов «Гамбит» и «Доктор Дум». Автор серии комиксов «X-Force» Роб Лайфел в своем твиттере отметил, что причиной закрытия ряда проектов, вероятно, является слияние двух крупнейших компаний — 20th Century FOX и Walt Disney. Официальных комментариев от представителей студий по этому поводу пока не последовало.

Известно, что режиссерское кресло «Доктора Дума» о заклятом враге Фантастической четверки должен был занять Ной Хоули, известный работой над такими сериалами, как «Фарго» и «Легион».

О том, что акционеры компаний Walt Disney и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии, стало известно летом прошлого года. «Объединение с Disney и создание нового Fox представляет большую ценность для держателей наших акций», — сообщил глава совета директоров компании Руперт Мердок на официальном сайте. Закрытие сделки состоится в марте 2019 года.

Голливудский актер Ченнинг Татум приобрел наибольшую популярность благодаря съемкам в фильмах «Супер Майк», «Штурм Белого дома», «Орел Девятого легиона», «Омерзительная восьмерка» и другие. Последние работы с участием артиста — картины «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вона и «Удача Логана» Стивена Содерберга, увидели свет в 2017 году.

Ранее в сети появились слухи о том, что кинокомпания Marvel Studios создаст сериал о подруге Тора, супергероине Сиф. Шоу будет транслироваться на стриминг-сервисе Disney+, предполагаемом «убийце» Netflix. Согласно порталу Discussing Film, в настоящее время проект находится на одной из ранних стадий производства. По информации источника, бюджет пилотного сезона, который включит в себя 6-8 эпизодов, составит примерно $100 млн.

Продюсером многосерийного блокбастера выступит Кевин Файги, отвечающий за все ведущие проекты студии. Ожидается, что главная роль в сериале достанется Джейми Александер, уже игравшей персонажа в первых двух сольниках о Торе и телесериале «Агенты «Щ.И.Т.».