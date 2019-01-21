«Звучит по-белому»: Ариану Гранде обвинили в расизме и плагиате

Американская рэперша Николь Фраскери, наиболее известная под псевдонимом Princess Nokia, обвинила популярную исполнительницу Ариану Гранде в плагиате. Речь идет о последнем релизе поп-звезды «7 Rings», который, по мнению Николь, сильно напоминает ее композицию «Mine» с дебютного альбома «1992 Deluxe», вышедшего в сентябре 2017 года.

«Вам знаком этот звук? Потому что мне эти звуки знакомы. Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому», — написала хип-хоп артистка в твиттере.

Кроме того, как отмечают музыкальные издания, 26-летняя рэперша сделала репост твита, в котором утверждалось, что в новом альбоме Арианы заимствовано много элементов из ее творчества, включая флоу и тексты. Спустя некоторое время артистка удалила оба поста.

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Рэперы Soulja Boy и 2 Chainz также обвинили 25-летнюю поп-звезду в плагиате на их собственные хиты. По словам ДеАндре Уэйя, наиболее известного под сценическим псевдонимом Soulja Boy, новая песня Арианы напоминает ему его давний трек «Pretty Boy Swag», выпущенный в 2010 году. Артист разместил на своей странице в инстаграме публикацию с подписью «Ариана?» и множеством вопросительных знаков. Хип-хоп исполнитель Таухид Эппс (2 Chainz), в свою очередь, заявил, что «7 Rings» Гранде имеет поразительное сходство с его композицией «Spend It» с альбома «T.R.U. REALigion» 2011 года.

Песня «7 Rings» вышла в пятницу, 18 января, и стала третьим синглом с грядущего пятого альбома Арианы Гранде «Thank U, Next». Новый трек представляет собой смесь трэпа и композиции из романтического фильма «Звуки музыки». Артистка также выпустила клип, действие которого происходит в розовом доме. По сюжету, Гранде собирает своих подруг на домашнюю вечеринку.

Ранее знаменитость представила заглавный сингл с будущей пластинки «Thank U, Next», а также трек под названием «imagine», в которой поклонники Арианы заметили отсылки к ее роману с хип-хоп исполнителем Маком Миллером, скончавшимся 7 сентября от передозировки. В нем она поет о любви, которой больше нет.

В начале декабря прошлого года клип на одноименную песню с альбома «Thank U, Next» побил рекорд ютьюба по скорости набора просмотров, сделав артистку абсолютной рекордсменкой видеохостинга. По данным СМИ, он моментально набрал 829 тыс. просмотров и 516 тыс. комментариев в чате. Согласно СМИ, клип также установил рекорды по преодолению отметок в 5, 10, 25 и 50 млн. На данный момент видео собрало более 266 млн просмотров.

«Видео Арианы Гранде оказалось настолько хорошим, что сломало интернет (или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев на ютьюбе)», — пошутили представители видеохостинга в твиттере.

В основу клипа легли популярные подростковые комедии из 2000-х, в том числе «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан и Тиной Фей в главных ролях, «Добейся успеха» с Кирстен Данст, «Из 13 в 30» с Дженнифер Гарнер и «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун. В видео Гранде поочередно играет роль главных героинь этих картин. Сам сингл, выпущенный 3 ноября, сразу возглавил чарт Billboard Hot 100.

Известно, что Гранде посвятила песню своему бывшему парню, 25-летнему актеру из комедийного шоу Saturday Night Live Питу Дэвидсону, с которым рассталась вскоре после объявления грядущей помолвки. Примечательно, что в одном из эпизодов клипа Гранде листает альбом с фотографиями, на которых изображены ее бывшие бойфренды: Пит Дэвидсон и хип-хоп исполнители Биг Шон и Мак Миллер.

В ноябре 2018 года исполнительница победила в номинации «Женщина года» по версии журнала Billboard. Как отмечает издание, Ариана Гранде пользуется своим влиянием ради поддержки благих идей и целей, в которые она верит. Так, певица выступает за ограничение продажи оружия, в марте этого года она участвовала в многотысячной акции «Марш за наши жизни», посвященной трагическим событиям в одной из школ Флориды.

Кроме того, Гранде выступает в поддержку гендерного равенства, движения Black Lives Matter против насилия в отношении чернокожего населения, а также прав ЛГБТ-сообщества. В июле этого года Billboard провозгласил девушку новой ЛГБТ-иконой поколения.