«Не должен был играть»: как Харатьяну уступили роль

Народный артист России Дмитрий Харатьян рассказал, что не должен был играть Алешу Корсака в мини-сериале «Гардемарины, вперед!». Благодаря актеру Юрию Морозу, который отказался от роли из-за своего режиссерского дебюта, олицетворением культовой истории стал обаятельный блондин Харатьян.

«По воле рока так случилось, поется в «Гардемаринах». Я не должен был играть эту роль. Мало того, эту роль уже играл актер, а ныне режиссер Юрий Мороз. Мой товарищ и друг еще со студенческой скамьи»,

— цитирует Дмитрия Харатьяна «Пятый канал».

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Покоривший страну артист признался, что его заметил муж режиссера Светланы Дружининой оператор Анатолий Мукасей.

«Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте, — вспоминает Дмитрий. — Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту».

Летом прошлого года Светлана Дружинина объявила, что планирует снять очередное продолжение серии фильмов. Работа над картиной «Гардемарины IV» началась в ноябре, а завершится уже в текущем году.

В новом фильме зрители точно увидят Михаила Мамаева (Никита Оленев), Дмитрия Харатьяна (Алексей Корсак), Александра Домогарова (Павел Горин) и Ольгу Машную (Софья, возлюбленная Корсака).

В проекте останется и Кристина Орбакайте, которая в третьй части саги сыграла Принцессу Фике (будущую Екатерину II Великую). Для ее героини специально сошьют самый дорогой костюм из золотой парчи с вышивкой ручной работы. Дружинина планирует не экономить на нарядах, поскольку в фильме будет большое количество крупных планов, и на них исторические костюмы должны выглядеть максимально правдоподобно.

Известно, что внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, в 2015 году успешно прошел пробы на роль главного героя в «Гардемаринах». Вместе с ним должна была сыграть и Аглая Шиловская. Однако, недавно выяснилось, что их кандидатуры режиссеру не подошли.

«Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные», — объяснила свое решение Светлана Дружинина.

События новой части «Гардемаринов» будут разворачиваться в 1787-1791 годы во время второй Русско-турецкой войны, когда после заключения Кючук-Кайнарджийского мира и провозглашения манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России, турки без объявления войны напали на полуостров.

У себя на странице Дружинина поделилась деталями сюжета своего нового фильма.

«Упорная борьба за Крым порождает множество международных интриг вокруг российского престола, — написала режиссер. — Как и прежде Екатерина II призывает своих верных гардемаринов разорвать тайный узел заговора. Путем невероятных приключений — драк и погонь; при помощи мудрости разума и ловкости молодого поколения гардемаринов — им удается выполнить тайное поручение государыни и в самый решительный момент сражения помочь полководцу Суворову одержать историческую победу!»

Замысел четвертой части возник у Дружининой почти 30 лет назад, в 1991 году, когда еще был жив писатель Юрий Нагибин — сценарист трех первых фильмов.

«Мы всегда втроем — Нагибин, Нина Соротокина и я — долго обсуждали, куда отправим гардемаринов дальше, что они должны сделать следующее, — рассказала режиссер и народная артистка. — Это было общее решение: хватит им скакать на лошадях, размахивать шпагами, поставим их на палубу, пусть на море выполняют свои непосредственные гардемаринские обязанности, которым их обучили».

Первый четырехсерийный фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на советские экраны в 1988 году. Главные роли в нем сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков. Спустя три года состоялась премьера второй части — «Виват, гардемарины!», а еще через год вышла третья глава истории про унтер-офицеров Русского императорского флота — «Гардемарины 3». В нем из оригинального трио остался только Харатьян. В основу всех фильмов лег роман Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы», рассказывающий о воспитанниках морской академии Алексее Корсаке, Никите Оленеве и Александре Белове.