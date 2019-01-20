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«Раут для богачей»: почему Пугачевой объявили бойкот

Музыкальный критик считает, что Пугачева не может называться певицей

Музыкальный обозреватель Сергей Соседов жестко раскритиковал певицу Аллу Пугачеву за стоимость билетов на ее юбилейный концерт. По словам критика, у исполнительницы нет голоса, и она не живет реальной жизнью публики.

Российский и украинский критик Сергей Соседов жестко осудил народную артистку СССР Аллу Пугачеву за заоблачные цены на ее сольный концерт, который состоится в апреле.

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Согласно данным СМИ, цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. В настоящее время в официальных пунктах продажи билетов уже не осталось — теперь их можно найти только у перекупщиков, но уже в несколько раз дороже. Как сообщает StarHit, критик выразил сомнение по поводу выдающихся вокальных данных Примадонны.

«Так каждый с улицы сможет спеть. Я призываю не ходить на ее концерт», — заявил Соседов.

Также он пристыдил Пугачеву за предложение в ее песне «пожить в ее шкуре».

«А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки», — возмутился Соседов.

Известный музыкант Юрий Лоза по просьбе News.ru отреагировал на нападки Соседова, отметив его желание заявить о себе таким неподобающим способом.

«Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живет этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни все равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадет завтра!

Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нем забудут на следующий же день. Вот и вся история», — заключил Лоза.

Первый за 10 лет сольный концерт певицы под названием «Алла Пугачева. P. S.» состоится в Кремлевском дворце 17 апреля, через несколько дней после ее 70-летнего юбилея. Вокруг предстоящего события разгорелся такой ажиотаж, что произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут.

Ранее Пугачева опубликовала в инстаграме афишу своего концерта.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении певицы.

В конце декабря прошлого года стало известно, что хакеры украли новые песни Аллы Пугачевой и опубликовали их на музыкальных ресурсах. Впервые треки «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу — то пою» должны были выйти в свет весной на сольном концерте певицы.

Любопытно, что Примадонна российской эстрады не принимала участия в съемках новогодних шоу. В 2017-м даже появилась петиция против Пугачевой: ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией стало присутствие в шоу Аллы Борисовны, которой было отведено огромное количество экранного времени.

Народная артистка СССР в начале года приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. По словам очевидцев, певица в какой-то момент начала задыхаться. Сообщается, что сначала Пугачева пожаловалась на першение в горле, она выпила воды, но это не помогло. Позже появились признаки удушья и начался интенсивный кашель. По словам самой певицы, это могут быть симптомы аллергии.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!», — сказала Пугачева.

Также известно, что за кулисами Пугачева и другая гостья программы Ирина Аллегрова обсудили произошедшее и пришли к выводу, что аллергию мог вызвать синтетический снег, который рассыпан в студии. По мнению поклонников певицы, ее самочувствие связано с резким похудением.

Это уже второй за последнее время случай, когда Примадонна почувствовала недомогание и была вынуждена отказаться от появления на съемках, либо на сцене. В начале ноября 2018-го Пугачева огорчила поклонников новостью о своей болезни, из-за которой была вынуждена отменить выступление на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».