«Раут для богачей»: почему Пугачевой объявили бойкот

Российский и украинский критик Сергей Соседов жестко осудил народную артистку СССР Аллу Пугачеву за заоблачные цены на ее сольный концерт, который состоится в апреле.

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Согласно данным СМИ, цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. В настоящее время в официальных пунктах продажи билетов уже не осталось — теперь их можно найти только у перекупщиков, но уже в несколько раз дороже. Как сообщает StarHit, критик выразил сомнение по поводу выдающихся вокальных данных Примадонны.

«Так каждый с улицы сможет спеть. Я призываю не ходить на ее концерт», — заявил Соседов.

Также он пристыдил Пугачеву за предложение в ее песне «пожить в ее шкуре».

«А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки», — возмутился Соседов.

Известный музыкант Юрий Лоза по просьбе News.ru отреагировал на нападки Соседова, отметив его желание заявить о себе таким неподобающим способом.

«Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живет этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни все равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадет завтра!

Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нем забудут на следующий же день. Вот и вся история», — заключил Лоза.

Первый за 10 лет сольный концерт певицы под названием «Алла Пугачева. P. S.» состоится в Кремлевском дворце 17 апреля, через несколько дней после ее 70-летнего юбилея. Вокруг предстоящего события разгорелся такой ажиотаж, что произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут.

Ранее Пугачева опубликовала в инстаграме афишу своего концерта.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении певицы.

В конце декабря прошлого года стало известно, что хакеры украли новые песни Аллы Пугачевой и опубликовали их на музыкальных ресурсах. Впервые треки «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу — то пою» должны были выйти в свет весной на сольном концерте певицы.

Любопытно, что Примадонна российской эстрады не принимала участия в съемках новогодних шоу. В 2017-м даже появилась петиция против Пугачевой: ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией стало присутствие в шоу Аллы Борисовны, которой было отведено огромное количество экранного времени.

Народная артистка СССР в начале года приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. По словам очевидцев, певица в какой-то момент начала задыхаться. Сообщается, что сначала Пугачева пожаловалась на першение в горле, она выпила воды, но это не помогло. Позже появились признаки удушья и начался интенсивный кашель. По словам самой певицы, это могут быть симптомы аллергии.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!», — сказала Пугачева.

Также известно, что за кулисами Пугачева и другая гостья программы Ирина Аллегрова обсудили произошедшее и пришли к выводу, что аллергию мог вызвать синтетический снег, который рассыпан в студии. По мнению поклонников певицы, ее самочувствие связано с резким похудением.

Это уже второй за последнее время случай, когда Примадонна почувствовала недомогание и была вынуждена отказаться от появления на съемках, либо на сцене. В начале ноября 2018-го Пугачева огорчила поклонников новостью о своей болезни, из-за которой была вынуждена отменить выступление на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».