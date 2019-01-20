«Ужасно бездарный»: Садальский публично унизил Галкина

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский в очередной раз подверг критике пародиста и телеведущего Максима Галкина, обвинив того в бездарности и самодеятельности. Заслуженный артист также признался, что восхищается супругой Галкина — Аллой Пугачевой.

«Я Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что это — махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости — ничего нет. Он умный, образованный, но мне абсолютно неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились: она — солнце, он — черное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заявил Садальский.

Говоря про грядущий юбилей Аллы Борисовны (в предстоящем апреле Примадонна отметит свое 70-летие), он также выразил мнение, что в ходе этой весны народной артистке на самом деле стукнет 73.

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«Пугачевой не 70, а 73 года. Вспомните про картину «Его звали робот». Ей было там, согласно официальной версии, 15 лет, девочка совсем, а этого никак не могло быть. Хотя, в принципе, какая разница: 70 или 73 года? Можно было бы и три года назад отпраздновать юбилей. Но если Алла Борисовна позовет на юбилейный концерт, я не пойду, а побегу», — признался актер в эфире передачи «Выход в люди».

Отметим, что Садальский критиковал Галкина и ранее. В минувшем апреле, в частности, Станислав при помощи инстаграма выругался в адрес отечественной эстрады, прикрепив к записи фото, на котором он запечатлен на фоне афиши концерта Максима.

«Чем нас кормят современные пародисты, кого с таким упоением копируют? И дело не в том, что нынешние юмористы «прогнулись под изменчивый мир», просто это их уровень — подвальный. Действительно великих они трогать боятся, кишка тонка, понимают, что недостойны», — написал артист.

В начале января Садальский рассказал своим подписчикам о перенесенной им тяжелой операции на сердце. По словам 67-летнего актера, ему сильно повезло, что врач-хирург оказался настоящим мастером. В своем инстаграме он также пояснил, что ему было проведено так называемое стентирование, суть которого заключается в установлении специального каркаса, помещающегося в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца и обеспечивающего расширение участка, суженного патологическим процессом.

«Тут главное — мастерство доктора, чтобы у врача-хирурга не дрогнула рука. Мой врач с редкой фамилией Иванов оказался непьющим и провел операцию филигранно — и я задышал полной грудью, — поделился Садальский. — Самое интересное: хоть и принимал статины (сильнодействующие медикаменты, способствующие нормализации уровня холестерина — «Газета.Ru»), а бляшки все равно образовались. Наверняка, лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары! Да здравствуют наши русские врачи».

Добавим, что 70 лет Алле Пугачевой — по официальной версии — должно исполниться 15 апреля этого года. Согласно коллегам, в настоящее время Примадонна усиленно готовится к юбилейному концерту. Об этом среди прочих представителям СМИ говорил Николай Басков.

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» — сказала она. Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой»,

— поделился он в интервью журналу «Собеседник».

В свою очередь Владимир Пресняков-младший, долгое время встречавшийся с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте, признался, что узнал о готовящемся сольнике народной артистки из интернета.

«Я сам про этот планирующийся сольник узнал из интернета, это ведь очень скрытная семья», — цитирует артиста издание «Дни.Ru». — Аллуся — гений. Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет примеров, нет аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее».