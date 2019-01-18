«Я не знала»: Лопырева нашла оправдание за разрушенный брак

Телеведущая Виктория Лопырева отреагировала на слухи, касающиеся ее личной жизни. 35-летняя звезда российского шоу-бизнеса, в частности, опровергла сообщения СМИ о якобы дружеских отношениях с Татевик Карапетян, бывшей супругой своего нынешнего партнера Игоря Булатова, зятя влиятельного предпринимателя Самвела Карапетяна, а также раскрыла некоторое подробности взаимоотношений с отцом своего будущего ребенка.

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«Мы с Татой — не подруги. И никогда ими не были, хотя я заочно относилась к ней с симпатией, но видела ее всего несколько раз в жизни на каких-то мероприятиях. В сети ходит наше совместное фото, так вот: я фотографируюсь, когда меня об этом просят, не отказываю, и таких фотографий с разными людьми очень много. А подруг у меня — настоящих, с которыми нас связывают годы и десятилетия дружбы — единицы! Я избирательна. Настоящая дружба для меня не пустой звук. Говорю это лишь для того, чтобы было ясно, что мы никогда не были близки и домами не дружили», — заявила она.

По словам Лопыревой, с Игорем они знакомы уже более десяти лет — то есть их первая встреча произошла еще до женитьбы Булатова.

«С Игорем мы знакомы лет десять — еще до его женитьбы. Но у нас и мысли не было, что это перерастет в нечто большее. Я была не одна, он — тоже, — подчеркнула телеведущая. — При первом знакомстве мы друг на друга никак не отреагировали. Просто бывали в общих компаниях, а уже потом, познакомившись поближе, начали дружить».

Официальный посол чемпионата мира по футболу в России также заверила, что на момент начала романа с Булатовым точно знала об окончании его отношений с супругой.

«Наша с ним история началась не так давно, но развивалась стремительно. Как и почему это произошло, объяснить вряд ли смогу — это из области иррационального. Любовь объяснить невозможно. При этом я знала, что в тот момент у него уже не было отношений с супругой, хотя они продолжали какое-то время жить под одной крышей, пока Игорь не ушел», — сказала Виктория.

Кроме того, Лопырева заявила, что была не в курсе об общем ребенке Игоря и Татевик, появившемся на свет примерно в то время, когда в положении оказалась сама телеведущая.

«Я действительно об этом не знала. Потом Игорь сам все рассказал. В то время я уже была беременна. Ситуация сложная. Я твердо сказала, что мы расстаемся. Но расстаться мы уже не смогли. Игорь сумел мне все объяснить и убедить», — поделилась победительница конкурса «Мисс России — 2003».

В заключение Виктория подчеркнула, что о свадьбе сейчас особо не думает, так как все ее мысли заняты воспитанием первенца.

«К браку отношусь спокойно, без фанатизма. Даже боюсь немного пресловутого штампа — этот страх у меня всегда был. Сейчас я думаю только о ребенке — все остальное неважно», — передает ее слова Woman.

Ранее в адрес Лопыревой критически высказалась другая популярная отечественная телеведущая — Ольга Бузова. Комментируя слухи о взаимоотношениях Виктории и Булатова, автор хита «Мало половин» назвала возможный поступок коллеги «дном».

«Спать с женатыми мужчинами — это дно»,

— написала артистка в комментариях к публикации Super.ru в инстаграме. Согласно СМИ, раскритиковал Лопыреву и Андрей Малахов, признавшийся, что был шокирован поведением Виктории и поэтому отписался от нее в социальных сетях.

Телеведущая, как известно, долгое время состояла в гражданском браке с футболистом сборной России Федором Смоловым. В 2015-м пара по инициативе самой девушки распалась, после чего карьера форварда московского «Локомотива» пошла на взлет — из нерезультативного нападающего он в кратчайшие сроки превратился в одного из лучших игроков страны. К сожалению, на ЧМ-2018 Смолову выступить удачно не удалось — на его счету, в частности, нереализованный пенальти в послематчевой серии против Хорватии в четвертьфинале, который поставил крест на мечтах отечественной сборной о медалях мундиаля.

Уже в прошлом году Лопырева объявила о помолвке с народным артистом Николаем Басковым на праздновании Дня города в Чечне, однако впоследствии перенесла свадьбу на неопределенный срок, из-за чего некоторые обвинили звезд в пиар-ходе.

По словам самой Виктории, если у нее когда-нибудь состоится свадьба, то Басков, поддержавший девушку и в истории с Булатовым, на ней присутствовать будет непременно.

«Если у меня будет свадьба, то с самым лучшим ведущим — Николаем Басковым. Коле отдельное спасибо за поддержку. Первое, что он мне написал: «Не реагируй на то, что происходит, впереди самое главное. И помни: мое давнее обещание провести твою свадьбу никто не отменял». Он изумительный человек!» — заверяет Лопырева.