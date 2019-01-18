Россия под запретом: как Киев воюет с кино

За 2018 год государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение о запрете к показу на территории страны 139 фильмов и сериалов. Об этом в своем фейсбуке отчитался председатель агентство Филипп Ильенко.

«Продолжаю рассказывать о работе Госкино Украины в прошлом году. Так, в течение 2018 в связи с несоответствием положениям Закона Украины «О кинематографии» было запрещено для демонстрации 139 фильмов и сериалов», — сообщил Ильенко.

Отдельно он также упомянул о том, что с 2014 года ведомство запретило 778 фильмов и сериалов, которые по большей части были произведены в России. Заместитель председателя госкино Украины Сергей Неретин подчеркнул, что ведомство ориентировалось на «черный список» министерства культуры страны, который составляется на основании данных службы безопасности.

Реклама

В 2018 году в черный список были включены такие представители российского киносообщества, как Никита Михалков, Алиса Фрейндлих, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие.

Неретин также рассказал, что среди российской телепродукции, которая попала под официальный запрет, оказались сериалы «Штрафбат», «Баллада о бомбере», «Последний бой майора Пугачева» и «Агент особого назначения 3».

Помимо этого была запрещена демонстрация полнометражных фильмов «Легенда №17», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Заходи — не бойся, выходи не плачь» и «Любовь в большом городе 2», а также картин классиков советской комедии Георгия Данелии и Леонида Гайдая — «Настя», «Орел и решка» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Не обошли сотрудники ведомства и первый украинский сериал, оказавшийся в каталоге сервиса Netflix — «Нюхач», который шел в эфире в России на Первом канале, а также российско-украинский боевик 1992 года «Америкэн бой».

После того как Ильенко сообщил о введенных ведомством запретах, он также поделился и успехами украинского кино в 2018 году. По его словам, из 35 картин, которые вышли за год, самый серьезный отклик среди публики вызвали фильмы, поддержанные государством.

«И снова о Госкино Украины в 2018-м. В широкий прокат вышло рекордное количество украинских полнометражных фильмов — 35! 22 из них были созданы при поддержке госкино. Как уже стало традицией, именно ленты, поддержанные государством, вызывали наибольший резонанс в обществе, устанавливали кассовые рекорды и становились фестивальными хитами», — написал он в своем фейсбуке.

По словам Ильенко, аналогичные показатели были почти в пять раз меньше в 2014 году.

Любопытно, что среди разрешенных украинских фильмов значится «Я, ты, он, она» — режиссерский дебют руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского, который 31 декабря объявил о своих планах участвовать в президентских выборах. Но в то же время «Любовь в большом городе 2», снятая той же студией, оказалась под запретом.

Многие удивились тому, что упомянутая лента «Я, ты, он, она» была снята на русском языке. Их недоумение вызвало то, что деньги на производство были выделены из бюджета, а также то, что снятая таким образом картина считается «национальным продуктом».

«Фильм украиноязычный, хотя я тоже не в восторге от технологии его производства. Однако важен результат», — ответил на претензии Ильенко.

После того как председателю госкино пожелали победы над холдингом Зеленского, студия которого также работала над запрещенным к показу на Украине фильмом «Любовь в большом городе 2», он подробнее рассказал о принципах, по которым фильм был разрешен к производству и демонстрации.

«Технически правильно это называть — тонированный, и именно украиноязычная тонировка является оригинальной звуковой версией. Опять же, законодательство требует результат — фильм на украинском языке, и ничего не говорит о технологии производства, в частности на каком языке должны говорить актеры текст на площадке. Кстати, сценарий был украинским», — отметил Ильенко.

Закон, устанавливающий запрет на демонстрацию кино- и телепродукции, которая «пропагандирует» российские силовые структуры вступил в силу на Украине в 2015 году. Помимо фильмов и сериалов, героями которых являются военные и сотрудники правоохранительных органов, в черный список также включили все, что было снято в России после 2014 года.