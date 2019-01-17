«Бомж помоечный»: Лоза раскритиковал творчество Шнурова

Автор хита «Плот», певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество группы «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова. По мнению Лозы, употребление ненормативной лексики является признаком дурного тона.

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«Вот не хватает человеку словарного запаса. Всегда можно вставить матерок. Для меня, помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата. С таким же. Такой же уровень художественности, тот же самый уровень литературности», — рассказал музыкант в интервью 5 каналу.

Лоза убежден, что такого рода творчество никогда не являлось искусством и никогда им не станет. Артист также не впечатлен тем, что в прошлом году «Ленинград» собрал 65-тысячный стадион, рекордный для российской рок-группы, по его мнению, это нельзя назвать особой заслугой.

«Люди, которые идут на концерт Шнурова, они же идут не за музыкой, музыки там нет. Они идут не за поэзией, поэзии там тоже нет. Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд, хах, счастья немножко есть. То есть, вот в этом унижении каком-то. В этом чувстве боли тоже что-то, наверное, есть», — заключил Юрий.

Стоит отметить, что Лоза уже не в первый раз пользуется выражением «помоечный бомж». В 2016 году он даже применял его к Шнурову и его творчеству. В ноябре 2018 года он вспоминал о «языке помоечных бомжей», говоря о рэпере Элджее. В феврале того же года он использовал свое излюбленное выражение, комментируя новость о Лепсе.

Кроме того, ранее Юрий Лоза также высказался на счет легендарной группы The Beatles. Поводом для этого стал Всемирный день «Ливерпульской четверки», который, начиная с 2001-го, каждый год отмечается 16 января.

«Они в свое время совершили огромный прорыв в культуре. Но их нельзя оценивать как феномен, стоящий вне культуры, техники, моды и идей той эпохи. Они очень точно выражали то время и действовали так, как должны были действовать молодые люди того времени», — заявил Юрий Эдуардович в интервью Newinform.

По мнению композитора, все культурные прорывы происходили на фоне «технического прогресса», и успех «битлов» в этом случае не стал исключением. Тем не менее, Лоза заявил, что вклад группы в развитие европейской музыкальной культуры, отметив, что их творчество выходит за рамки «моды и стиля».

«Да, The Beatles — совершенно четко описываемый и укладывающийся в рамки определенных тенденций феномен. Этот феномен был запрограммирован определенными условиями, — приводит слова артиста СМИ. — Когда в конце пятидесятых во всем мире распространялось радио, все музыканты-рок-н-ролльщики, звучавшие по радио, мгновенно стали звездами. Карьера «Битлз» стартовала тогда, когда в каждом доме появился телевизор. Один телевизор, одна кнопка, и те, кто есть в этом телевизоре, конечно же, мгновенно становятся звездами!».

Ранее Юрий Лоза высказался на тему конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Сергеем Шнуровым, который возник после того, как парламентарий заявил, что лидер группы «Ленинград» якобы демонстрирует наглядный пример культурного вредительства в российском шоу-бизнесе.

Выражая свое мнение, музыкальный эксперт назвал Шнурова и Милонова «балбесами», а также отметил, что не хочет их пиарить.

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — заявил Юрий.

Также он подробно рассказал о своем отношении к нецензурной лексики на отечественной эстраде.

«Я не раз говорил и писал, что мат используется людьми, у которых маленький словарный запас. Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: «Э», «У», «М».

Ничего красивого в мате нет. Если ты литератор, то создай свой язык, которого до тебя не было. Зачем же вставлять в свое произведение самую низкопробную лексику! Если кто-то говорит, что мат — это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей», — поделился мнением композитор.

В продолжении темы, он подчеркнул, что оградить детей от нецензурной лексики, вероятно, стоит на законодательном уровне.

«Мы же ограничиваем детей от насилия, от определенных сцен в фильмах. Почему мы не можем оградить детей от мата? Если хочешь ругаться, собирайся в определенном месте. Курить же нельзя везде, потому что это вредит окружающим, и есть специальные кабинки для курения. Если мат раздражает людей, почему не сделать специальные места, в которых можно материться», — привел слова Лозы «Московский комсомолец».