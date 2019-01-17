Допелись: что грозит блогерам за перекрытый Арбат

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы назвал «глупой выходкой» перекрытие блогерами улицы Новый Арбат ради съемок клипа. В ЦОДД также подтвердили, что ГИБДД уже начала проверку по факту случившегося.

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«Новый Арбат — одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей, — подчеркивается в официальном сообщении организации. — Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как Скорая помощь, МЧС и другие. Мы считаем, что это была совершенно глупая выходка ради привлечения внимания. Она не останется без внимания соответствующих органов».

По мнению представителей ЦОДД, блогеры должны понести понести ответственность за содеянное — вплоть до уголовной.

«Считаем, что виновные должны понести наказание вплоть до уголовного», — заключили в Центре организации дорожного движения.

Ранее агентство «Москва» сообщило, что поведением блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц, перекрывших улицу Новый Арбат для съемок клипа, заинтересовалась столичная Госавтоинспекция.

«Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться», — рассказали в ГИБДД.

Тизер музыкального ролика был опубликован накануне в инстаграме Лазарьянц, на который подписаны более 1,3 млн пользователей социальной сети. На кадрах видно, как блогеры и, очевидно, минимум один оператор идут по проезжей части с музыкальной колонкой. При этом от недовольных автомобилистов, спешащих по своим делам, их отделяют несколько дорогих автомобилей, за рулем которых, скорее всего, сидят друзья звезд инстаграма.

В ходе новогодних праздников скандал, связанный с правилами поведения на дорогах, возник вокруг народного артиста страны Игоря Верника, который впоследствии был оштрафован на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве.

Случай получил широкий резонанс в первых числах января, когда СМИ сообщили, что 55-летний актер театра и кино, двигаясь по одному из столичных переулков, заехал на пешеходную зону. При этом его охрана якобы отгоняла людей от машины. На записи инцидента, снятого одним из очевидцев, также была слышна фраза: «Пропустите, Верник едет!» Немногим позднее на защиту Верника встала телеведущая Ксения Собчак, подчеркнувшая, что попасть к служебному въезду в МХТ имени Чехова (Игорь, как оказалось впоследствии, ехал именно туда) можно только таким путем.

О подобном заявил и сам артист, добавивший, что имеет специальное разрешение для подобного съезда в театр.

«Третьего января я ехал на спектакль »№13 D» на место своей работы. Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — передает его слова РИА «Новости».

Подтвердили слова Верника также представители МХТ имени Чехова опубликовавшие на официальном сайте театра подробное разъяснение ситуации и ее причин.

«МХТ имени Чехова считает необходимым объяснить, что Верник не виноват в сложившейся ситуации. Театр располагается в Камергерском переулке с 1902 года. Долгие годы переулок этот был проезжим — въезд в театр осуществлялся и продолжает осуществляться через ворота, находящиеся в здании МХТ. В 1998 году решением города Москвы Камергерский переулок стал пешеходным — проезд оставался только для театра.

Однако несколько лет назад была ликвидирована парковка театра в Камергерском переулке и пешеходная зона была расширена до Тверской улицы. При этом логистика работы Художественного театра была не решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском переулке, является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников», — заявили в театре.

Недавно перед переулком со стороны Тверской улицы был поставлен знак «пешеходная зона», проезд под который является нарушением, и МХТ пока не смог до конца урегулировать этот вопрос.