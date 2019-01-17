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Допелись: что грозит блогерам за перекрытый Арбат

Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа

Столичная ГИБДД начала проверку по факту перекрытия блогерами улицы Новый Арбат ради съемок клипа. Представители московского Центра организации дорожного движения, комментируя инцидент, в свою очередь выразили мнение, что ответственные за произошедшее должны понести ответственность — вплоть до уголовной.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы назвал «глупой выходкой» перекрытие блогерами улицы Новый Арбат ради съемок клипа. В ЦОДД также подтвердили, что ГИБДД уже начала проверку по факту случившегося.

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«Новый Арбат — одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей, — подчеркивается в официальном сообщении организации. — Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как Скорая помощь, МЧС и другие. Мы считаем, что это была совершенно глупая выходка ради привлечения внимания. Она не останется без внимания соответствующих органов».

По мнению представителей ЦОДД, блогеры должны понести понести ответственность за содеянное — вплоть до уголовной.

«Считаем, что виновные должны понести наказание вплоть до уголовного», — заключили в Центре организации дорожного движения.

Ранее агентство «Москва» сообщило, что поведением блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц, перекрывших улицу Новый Арбат для съемок клипа, заинтересовалась столичная Госавтоинспекция.

«Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться», — рассказали в ГИБДД.

Тизер музыкального ролика был опубликован накануне в инстаграме Лазарьянц, на который подписаны более 1,3 млн пользователей социальной сети. На кадрах видно, как блогеры и, очевидно, минимум один оператор идут по проезжей части с музыкальной колонкой. При этом от недовольных автомобилистов, спешащих по своим делам, их отделяют несколько дорогих автомобилей, за рулем которых, скорее всего, сидят друзья звезд инстаграма.

В ходе новогодних праздников скандал, связанный с правилами поведения на дорогах, возник вокруг народного артиста страны Игоря Верника, который впоследствии был оштрафован на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве.

Случай получил широкий резонанс в первых числах января, когда СМИ сообщили, что 55-летний актер театра и кино, двигаясь по одному из столичных переулков, заехал на пешеходную зону. При этом его охрана якобы отгоняла людей от машины. На записи инцидента, снятого одним из очевидцев, также была слышна фраза: «Пропустите, Верник едет!» Немногим позднее на защиту Верника встала телеведущая Ксения Собчак, подчеркнувшая, что попасть к служебному въезду в МХТ имени Чехова (Игорь, как оказалось впоследствии, ехал именно туда) можно только таким путем.

О подобном заявил и сам артист, добавивший, что имеет специальное разрешение для подобного съезда в театр.

«Третьего января я ехал на спектакль »№13 D» на место своей работы. Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — передает его слова РИА «Новости».

Подтвердили слова Верника также представители МХТ имени Чехова опубликовавшие на официальном сайте театра подробное разъяснение ситуации и ее причин.

«МХТ имени Чехова считает необходимым объяснить, что Верник не виноват в сложившейся ситуации. Театр располагается в Камергерском переулке с 1902 года. Долгие годы переулок этот был проезжим — въезд в театр осуществлялся и продолжает осуществляться через ворота, находящиеся в здании МХТ. В 1998 году решением города Москвы Камергерский переулок стал пешеходным — проезд оставался только для театра.

Однако несколько лет назад была ликвидирована парковка театра в Камергерском переулке и пешеходная зона была расширена до Тверской улицы. При этом логистика работы Художественного театра была не решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском переулке, является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников», — заявили в театре.

Недавно перед переулком со стороны Тверской улицы был поставлен знак «пешеходная зона», проезд под который является нарушением, и МХТ пока не смог до конца урегулировать этот вопрос.