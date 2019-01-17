Брюс Уиллис остановит танк: на что пойдут в России

Лидером российского бокс-офиса за 17-20 января станет новое творение американо-индийского мастера мистического кино М. Найта Шьямалана «Стекло», кроссовер двух других классных работ кинематографиста, а именно — триллеров «Сплит» и «Неуязвимый». По мнению экспертов, в свои стартовые выходные в России картина, главные роли в которой исполнили Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон и Джеймс Макэвой, соберет около 280 млн рублей. Недавно, к слову, о вероятном триумфаторе этого уикенда «Газета.Ru» поговорила с самим его создателем — любопытное интервью от вас всего в одном клике.

Прямо следом за «Стеклом», скорее всего, финиширует «золотой призер» двух предыдущих недель — отечественный военный экшен «Т-34», дебютировавший в прокате 1 января. За отчетные выходные лента Алексея Сидорова, в которой среди прочих сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер и Петр Скворцов, заработает в районе 200 млн рублей. Ранее картина, рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны, показала один из лучших стартовых результатов в истории российского кино, собрав еще в самом дебюте аж 721,5 млн рублей. До психологического рубежа в 1 млрд рублей «Т-34» при этом добрался всего за семь дней.

Третьим по итогам 17-20 января с большой долей вероятности станет комедия a href=«https://www.afisha.ru/movie/245609/» target=«_blank»>«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — и это на пятых-то для фильма выходных! Результат ленты Ильи Куликова составит примерно 50 млн рублей, благодаря чему и без того грандиозная общая касса полнометражного спин-оффа популярного сериала будет выглядеть еще более внушительно — без малого 1,7 млрд. С такими вводными можно практически не сомневаться, что уже в скором времени популярные герои в исполнении Сергея Бурунова, Александры Бортич и все того же «танкиста» Петрова вернутся на большие экраны российских кинотеатров.

Четвертое место, согласно прогнозистам, должно достаться мультику «Астерикс и тайное зелье», еще одному дебютанту недели. Юбилейная — десятая — анимационная полнометражка о приключениях всемирно известных галлов, которыми лишь по какой-то вопиющей несправедливости еще не заинтересовались во Всемирном антидопинговом агентстве, на старте своего российского путешествия заработает около 40 млн рублей.

Последним представителем топ-5 окажется семейный фильм про приключения милой собачки «Путь домой», вышедший в отечественный прокат неделю назад. Экранизация произведения Брюса Кэмерона, автора «Собачьей жизни», снятой Лассе Халльстремом, соберет в районе 31 млн рублей.

Чуть меньшую выручку (но это не точно) покажет последний большой новичок этого уикенда — историческая драма «Две королевы», обладающая внушительным кастом в лице Сирши Ронан, Марго Робби, Гая Пирса и Дэвида Теннанта. Многобюджетная картина, в основу которой легло произведение британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии», заработает примерно 30 млн рублей.

Седьмая позиция останется за главным «старичком» первой десятки отечественного бокс-офиса «Гринчем», для которого эти выходными станут уже шестыми. За 17-20 января мультик о злобном зеленом ворчуне, желающем похитить Рождество, соберет порядка 25 млн рублей. Нельзя не отметить, что общемировая касса анимационной картины, производственный бюджет которой составил скромные $75 млн, на данный момент равна аж $506 млн.

Наконец, замкнут топ-10 комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс,

сиквел спортивной драмы «Крид» с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне, всего неделю назад ставший третьим, а также...

отечественный мультик «Три богатыря и наследница престола». Заработают они, если верить экспертам, соответственно 21 млн, 20 млн и 13 млн рублей.