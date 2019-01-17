«Мама фантазирует»: дочь Шукшиной о подкупе за 2 млн

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна прокомментировала обвинения матери по поводу оплаты своего участия в передаче «Пусть говорят». Ранее Мария заявила, что ее дочери заплатили круглую сумму для того, чтобы она пришла на шоу. Сама Анна это категорически отрицает и называет «компрометирующей ее информацией и вообще враньем».

«Я пошла туда не с целью заработать, а чтобы разобраться со всем этим непониманием и внутрисемейным конфликтом. Меня никто не принуждал, я просто уже устала сидеть выслушивать в свой адрес сфабрикованные обвинения и море грязи!» — написала Анна в своем инстаграме.

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В комментарии «Газете.Ru» девушка рассказала, что это не первый случай проявления «фантазии» ее матери: ранее Мария заявляла о том, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова, а ее сыну Макару Касаткину готовы были заплатить миллион рублей.

«Я бы добавила, что мама любит включать фантазию, как это было уже с суммой в 15 млн, вот здесь тоже решила подключить — я имею в виду, которые ей якобы предлагали, а она отказалась», — недвусмысленно отметила Анна.

Также девушку возмутило то, что СМИ приписывают ей фамилию отца и повсеместно называют Трегубенко.

«А я не Трегубенко. Может быть, какой-то Трегубенко и заплатили, но я Анна Шукшина и мне не платили. Я в свидетельстве о рождении Шукшина. С какого момента и почему СМИ решили, что я Трегубенко, для меня большая загадка», — рассказала девушка в комментарии корреспонденту «Газеты.Ru».

Ранее Мария Шукшина заявила, что ее дочери заплатили за участие в шоу «Пусть говорят», где Анна обсуждала семейные проблемы.

«Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии и никогда не пойду на сделку с совестью в отличие, к сожалению, от моих родственников, — заявила артистка в своем видеоблоге. — Но я их не виню, несчастные, не ведают, что творят... Или ведают?! Ну, в конце концов, Бог нам всем судья!»

Шеф-редактор выпуска программы «Пусть говорят», посвященной дочери Марии Шукшиной, также опроверг это заявление актрисы.

«Что это за дети, которых можно так купить? — заявил он журналисту «Газеты.Ru». — Думаю, бедной матери проще придумать для себя такое объяснение, что ребенка соблазнили какими-то фантастическими суммами (о которых, конечно, и речи нет в современном медиапространстве), чем задуматься о реальном положении дел и услышать крик отчаяния собственного ребенка, который пытается использовать телевизионную трибуну, чтобы быть понятым».

В начале января дочь актрисы Марии Шукшиной Анна впервые появилась в студии программы «Пусть говорят». Выяснение отношений в семье Шукшиных заняло два эфира, во время которых обсуждалась продажа петербургской квартиры ее знаменитой бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и отношения Анны с матерью и тетей Ольгой.

Известно, что в 2018 году Анна продала квартиру Федосеевой-Шукшиной, не посоветовавшись с ней. Шокированная этим поступком Лидия Николаевна подала на внучку в суд, но ничего этим не добилась. Из-за сложившейся ситуации у Анны испортились отношения не только с бабушкой, но и с матерью и тетей Ольгой. По словам девушки, после того как она вместе со своим супругом переехала в ту самую квартиру в 2012 году, тетя старалась выжить их из жилья.

«Она натравила на меня своего сына Василия и двух его друзей», — заявила Анна.

Девушка добавила, что ранее Лидия Николаевна подарила ей крупную сумму, а давняя знакомая уговорила купить квартиру в Новой Москве. При покупке недвижимости бабушка стала требовать с Анны подаренные деньги.

«Пять лет назад между мной и бабушкой остро встал финансовый вопрос. Она подарила мне определенную сумму денег, а позже стала требовать средства назад», — рассказала она.

Вернуть деньги знаменитой родственнице Анна Шукшина не могла, потому что в тот период она рассталась с мужем и была вынуждена самостоятельно обеспечивать себя и сына. По ее словам, Мария Шукшина поддерживать дочь отказалась.

Позже в студию к Дмитрию Борисову пришла и Ольга Шукшина. Первым делом она заявила, что ее племяннице нельзя верить. По словам Ольги, Анна пыталась купить ее долю в квартире по цене в два раза ниже рыночной. Кроме того, Ольга обвинила дочь Марии в отмывании денег из фонда Василия Шукшина.

«В прошлом году я неожиданно узнала, что существует некий фонд. Когда мы с сыном уехали на периферию, они начали открывать какие-то фонды. Скажите мне, неужели Василию Макаровичу, которого помнят, любят, ставят, нужны какие-то фонды? Я допускаю, что есть организации, которые помогают, но я слышала, что большинство из них — это воровские деньги», — сказала Ольга и потребовала от Анны пояснений, чем именно она занимается в организации.

На что девушка ответила, что преследует цель популяризации своего легендарного дедушки и хочет, чтобы «молодые люди со всей страны прониклись его творчеством». Она выразила уверенность в том, что многие уже не знают, кто такой Василий Шукшин. Также, по заявлению Анны, после расставания с мужем ее отстранили от работы с фондом, а ее мать «поддерживает бывшего супруга».