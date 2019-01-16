«Всегда был против Бузовой»: Гоген Солнцев покаялся

Известный фрик и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген «Адвокат» Солнцев, снискавший популярность благодаря браку с богатой пенсионеркой, на днях покаялся в травле Ольге Бузовой, в которой он активно участвовал на заре «телестройки».

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В своем микроблоге Солнцев опубликовал бюллетень для голосований, которые каждую неделю заполнялись участниками шоу. Правила голосования простые — нужно было вычеркнуть фотографию того, кого хочешь выгнать. Солнцев тогда зачеркнул фотографию Бузовой.

«Бузова, прости меня. Мне раскопали архивы и прислали наш домашний список Мюллера. Это лист голосования с известной «телестройки». Мне многие приписывают начало моего «я» именно с этого проекта, но это не так.

Я действительно какое-то время жил на «Доме-2». Это тоже был, есть, и будет мой личный опыт. Я себя с трудом узнал тут, если бы не подпись с именем, — написал Гоген. — Помню, что на голосованиях почти всегда был против Бузовой! Считал, что ей не место на телевидении. Ведь слабаков не любят!»

Согласно Солнцеву, в то время Бузова была «очень застенчивой и закомплексованной девушкой». Однако шоумен отметил, что рад, что сейчас у Ольги дела идут в гору. Тем не менее, Гоген попросил прощения, что «гнобил» будущую поп-звезду.

«Интересно, как сложились остальные судьбы ребят. Если знаете кого-то, хоть напишите в комменты», — завершил свою публикацию Солнцев.

Что касается самой Бузовой, то в эти дни ее вряд ли беспокоит прошлое, так как она проводит длительный отпуск на Мальдивских островах и постоянно публикует в своем инстаграме фото с отдыха.

Ранее сообщалось, что выступление Ольги Бузовой осталось за кадром итоговой версии гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Мероприятие прошло 26 декабря, а его телевизионную версия обнародовали 7 января. Среди участников концерта такие исполнители, как Полина Гагарина, Ани Лорак, Диана Арбенина, Слава, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Валерия, Ольга Бузова и Дима Билан. По информации «Дни.ру», отказ от номера Бузовой в эфире объясняется ограниченным хронометражом.

Прошлогоднее выступление Бузовой, участвовавшей в записи рождественского концерта Лепса с песней «Мало половин», также не вошло в итоговую версию.

Ситуацию прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, решение Первого канала может быть связано с введением ограничений на российской эстраде, о которых ранее рассуждал певец Дима Билан.

«Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе, если артист или постановка не соответствует определенным параметрам. Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство, и скрыть подобный факт уже значительно сложнее. Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы и не существуешь вовсе», — заявил Манукян.

Блогер предположил, что благодаря развитию социальных сетей популярным может стать любой.

«И сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизору порой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в «Голубом огоньке», то из программы вырежут, у которой благодаря ожиданиям ее поклонников повысились рейтинги», — заключил Манукян.

Напомним, что после выступления на «Рождестве с Григорием Лепсом» Бузова почувствовала себя плохо — ей даже потребовалась вызвать врача. Вероятно поэтому артистка решила сделать паузу в творчестве и отправилась отдыхать вместе с сестрой Анной на Мальдивы.

«Середина января, а это значит, что наступает мой долгожданный отпуск! Я его ждала год! Только в январе перед своим днем рождения я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать. Это такое счастье» — написала Бузова в своем микроблоге.

Она подчеркнула, что собирается дать себе настоящий отдых и не станет отвечать на рабочие сообщения.

«Так и знайте — не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой», — написала Ольга.