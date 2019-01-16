Это политика: ненавистница Трампа назначена ведущей «Грэмми»

Американская певица Алиша Киз станет ведущей предстоящей церемонии вручения наград музыкальной премии «Грэмми», которая пройдет 10 февраля в калифорнийском Лос-Анджелесе. Об этом в своем твиттере сообщила сама 37-летняя исполнительница.

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По словам исполнительного продюсера премии Кена Эрлика, Киз должна стать важным элементом масштабного шоу, на котором будут названы главные музыкальные деятели года.

«Алиша принадлежит к той редкой плеяде деятелей искусств, которым удалось воплотить в себе подлинный музыкальный гений и эмоциональную лирику, это накладывает отпечаток уникальности на все, чем они занимаются, — подчеркнул он. — У нас нет сомнений в том, что она продемонстрирует все свои дарования и поможет преподнести миллионам зрителей церемонии особое шоу в феврале».

Звезда ар-н-би и соула впервые проведет церемонию «Грэмми», однако с самим мероприятием она уже давно знакома не понаслышке: за годы своей успешной музыкальной карьеры Киз успела получить целых 15 призов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, являющейся учредителем премии.

Алиша Киз, как известно, является ярой ненавистницей действующего президента США Дональда Трампа, не стесняющейся публично критиковать политика. Певица, в частности, была одним из хедлайнеров митинга, прошедшего вскоре после победы кандидата от Республиканской партии на выборах 2016 года. При этом, пожалуй, наиболее яркое из всех своих политических высказываний исполнительница сделала еще в ходе предвыборной гонки, когда Киз, передавая Трампу «теплый привет» на бесплатном концерте в Нью-Йорке, заочно показала будущему американскому главе средний палец, тем самым выразив своей пренебрежительное отношение к его фигуре.

Немногим позднее — во время грандиозного в своей масштабности «Женского марша», прошедшего в Вашингтоне в начале 2017-го, — Алиша от лица всех американских женщин заявила, что не позволит управлять собой кому бы то ни было, в том числе и Трампу, а также его сторонникам.

«Мы сможем подняться. Несмотря на печальные опыты в истории. Несмотря на прошлое, исчерченное болью. Я поднимаюсь, — заявила певица. — Мы не позволим, чтобы нами владели и управляли высокие чины из правительства. Мы не позволим, чтобы кто-то в общем мог нами управлять. Мы не позволим топтать наши души, исполненные сочувствия друг к другу. Мы не испытываем ненависти к правительству. Мы не фанатичны. Мы только хотим самого лучшего для каждого из своих соотечественников».

«Грэмми», которую многие называют «Оскаром» от мира музыки», была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в далеком 1958 году.

В настоящее время премия ежегодно присуждается в 84 категориях и 30 музыкальных жанрах по итогам голосования специальной комиссии. Особое внимание, впрочем, приковано лишь к четырем наградам «Грэмми», а именно — так называемой «Большой четверке», в которую входят премии за лучшую запись года, главные альбом и песню года, а также приз лучшему новому артисту.

Абсолютный рекорд по общему числу завоеванных статуэток «Грэмми» принадлежит британо-венгерскому дирижеру Георгу Шолти, на счету которого аж 37 наград. Среди ныне живущих музыкантов лидером является американская скрипачка Элисон Краусс, 28-кратная лауреатка премии. Третьим в списке самых титулованных музыкальных деятелей по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний идет композитор и трубач Куинси Джонс (27), которому также принадлежит рекорд по количеству номинаций на «Грэмми» — 79.

Добавим, что лидерами по числу номинаций в этом году является хип-хоп-исполнители Кендрик Ламар и Дрейк, претендующие на восемь и семь наград соответственно. Что касается самой Киз, то она станет первой за последние 14 (!) лет женщиной ведущей «Грэмми» — в последний раз эта честь не доставалась мужчине еще в 2005-м, когда церемонию провела Куин Латифа.