«Один путь — на Украину»: как Бойко депортировали из России

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко написал в своем фейсбуке, что украинская журналистка Елена Бойко застряла на границе России и Украины после депортации за нарушение правил пребывания в РФ.

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«Все обставлено так, что она сама согласилась на это выдворение. Обещают отправить ее в Донецк, но везут на поезде в Харьков. Обещают высадить в Белгороде и везти в сторону границы с ДНР. Пытаемся что-то сделать», — рассказал Осташко.

По его словам, в данный момент Елена пребывает в нейтральной зоне. В паспорте у нее стоит штамп с запретом на въезд на территорию России. «Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков», — написал он.

Осташко заявил, что Бойко собирается подать заявление о политическом убежище в пункт пограничного пропуска в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».

Решение о депортации жившей в Москве Бойко на Украину было принято 13 декабря прошлого года Преображенским судом столицы. Согласно вердикту, Бойко признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».

Журналистку приговорили к принудительному выдворению за пределы России. Ей также выписали штраф в размере пяти тысяч рублей. До выдворения Бойко разместили в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов после вынесения соответствующего решения направил по этому поводу запрос генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил оставить Бойко в России.

«Журналистка Елена Бойко бежала от постмайданных реалий из Львова в Москву. Пылко отстаивала «русский мир» в телевизоре. Но теперь ее схватили как иностранку, поместили под стражу и в тот же день приговорили к выдворению. Во Львов? На расправу?», — возмутился парламентарий в фейсбуке.

За день до этого появилась информация, что журналистку задержал участковый. Сообщалось, что с начала 2018 года соседи шесть раз жаловались на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей.

Более того, арендованная ею квартира считается «антисоциальной» и находится на заметке в полиции. Знакомая Бойко Ксения Шкода утверждает, что все знакомые журналистки стараются держать дистанцию с ней из-за ее поведения.

Дело украинки взяла на контроль уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она обратила внимание, что в связи с решением суда о выдворении Бойко ее дело получило общественный резонанс. Москалькова подчеркнула, что выдворять человека в страну, где его жизни угрожает опасность, запрещено по международным нормам.

За Бойко вступился и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который заявил о готовности взять украинскую журналистку на работу. Он назвал выдворение Бойко с территории России «беспринципным» и напомнил, что на Украине «жестко расправляются» с оппозиционными журналистами.

Бойко довольно часто участвует в российских политических ток-шоу на федеральных каналах. В эфире она не раз делала неоднозначные заявления. К примеру, во время программы «На самом деле» на Первом канале она сделала предположение, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине убили его двойника, тогда как сам политик скрылся от кредиторов.

«На самом деле лицо Вороненкова настолько стандартно, что таких Вороненковых по Москве ходит сто-пятьсот. Мы все можем его увидеть», — отметила она.

До этого она участвовала в драке в студии программы «Место встречи» на НТВ. Программа вышла 26 апреля. Гости студии обсуждали усилия, которые разные страны прилагали в борьбе с нацистами во Второй мировой войне. Польский журналист Томаш Мацейчук заявил: «Ваши деды — красные фашисты». После этого Руслан Осташко бросился на него с кулаками. Впоследствии к драке подключилась и Елена Бойко. В студию оперативно вызвали охрану, оппонентов разняли и гости продолжили обсуждение.

Выдворение Бойко на Украину — довольно опасное для нее решение, потому что там ей грозит суд по нескольким уголовным делам.

Ее обвиняют в критике украинских властей, а также в том, что она является сторонницей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

«Подобные случаи — не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», — объяснила председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.