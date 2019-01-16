Премьеры недели: Шьямалан, Мария Стюарт и Астерикс

«Стекло» («Glass»); М. Найт Шьямалан

В фильме «Стекло» американо-индийский мастер мистического кино М. Найт Шьямалан объединяет героев двух своих предыдущих работ — триллеров «Сплит» (2016), реанимировавшего карьеру кинематографиста после выхода ряда провальных картин, и «Неуязвимый» (2000), много лет назад укрепившего его всемирную известность спустя год после премьеры «Шестого чувства». Согласно задумке создателя (сценарий проекта писал все тот же Шьямалан), в одной психиатрической лечебнице встречаются имеющий множество личностей Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), физически одаренный телепат Дэвид Данн (Брюс Уиллис) и гениальный убийца-коллекционер Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон), каждый из которых обладает сверхспособностями.

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По ходу развития сюжета персонажи совершают побег из психбольницы на острове, чтобы спустя некоторое время начать грандиозную битву, в которой Данн при поддержки девочки-подростка Кейси, главной героини «Сплита», сразится со все теми же Крамбом (а именно его самой ужасной личностью — Зверем) и Прайсом по прозвищу Мистер Стекло. Подробнее о главной премьере недели можно узнать из эксклюзивного интервью Шьямалана «Газете.Ru».

«Две королевы» («Mary Queen of Scots»); Джози Рурк

В центре сюжета исторической драмы, обладающей впечатляющим кастом (Сирша Ронан, Марго Робби, Гай Пирс и Дэвид «Доктор Кто» Теннант), находится противостояние двух великих женщин — Марии Стюарт и Елизаветы I, игравших ключевые роли в мировой политике еще до того, как это стало мейнстримом. В основу картины, к документальной достоверности которой могут возникнуть определенные вопросы, легло произведение британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии».

Бодипозитивная комедия Энн Флетчер («Красотки в бегах») рассказывает о сложных взаимоотношениях бывшей королевы красоты Рози в исполнении несравненной Дженнифер Энистон и ее полненькой дочери Уиллоудин, вынужденной терпеть всяческие издевательства со стороны матери, которая не желает мириться с, по ее мнению, избыточным весом подростка. Та в свою очередь решает отомстить родственнице, в знак протеста записываясь в участницы конкурса красоты, курируемого Рози. Лента, права на которую в сентябре минувшего года приобрел стриминг-сервис Netflix, является экранизацией одноименного романа-бестселлера Джули Мерфи, удостоившегося положительных отзывов от американских критиков.

«Астерикс и тайное зелье» («Astérix: Le secret de la potion magique»); Александр Астье и Луис Клиши

Сценарий юбилейного — десятого — полнометражного мультика о приключениях ночного кошмара каждого римлянина отправляет всемирно известных Астерикса и Обеликса на поиски нового друида, достойного узнать рецепт волшебного зелья Панорамикса (того самого гениального старца-травника), который вследствие падения с дерева осознает, что не вечен. Добрая анимационная картина подойдет и детям, и взрослым: в конце концов, избиения легионеров гордыми галлами уже давно входят в золотой фонд мирового кинематографа и, кажется, еще долгое время будут актуальными.

«Интервью с Богом» («An Interview with God»); Перри Лэнг

«Интервью с Богом» — возможно, самое любопытная премьера недели, размышляющая над сложными вопросами человеческого бытия, смысла жизни и веры. По сюжету персонаж Брентона Туэйтса («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), талантливый журналист, недавно вернувшийся из Афганистана и переживающийся личный кризис, знакомится с таинственным незнакомцем в исполнении Дэвида Стрэтэйрна («Тэмпл Грандин»), утверждающим, что он и есть Бог. В российском варианте слоган ленты звучит следующим образом — «Оказавшись перед Ним, что Ему скажешь?» И как, скажите, после этого не любить отечественных прокатчиков?