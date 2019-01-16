Ничего личного: Рианна подала в суд на отца из-за денег

Американская певица барбадосского происхождения Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) подала в суд на родного отца Рональда Фенти, обвинив того в незаконном продвижении собственного бренда за счет всемирной известности ар-н-би-звезды. Согласно TMZ, в 2017 году Рональд, заручившись поддержкой бизнес-партнеров, основал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment, зная о том, что у дочери уже есть бренд одежды и косметики, носящий идентичное имя.

Реклама

По мнению 30-летней артистки, отец намеренно использует созданную ею репутацию бренда Fenty для продвижения собственного дела: при этом у самой Рианны разрешения на подобные махинации мужчина якобы не спрашивал. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира также обвинила Фенти в попытке представиться ее официальным представителем для организации 15 концертов девушки на территории Латинской Америки.

В судебном уске Рианна подчеркивает, что неоднократно просила родственника прекратить незаконное использование ее популярности, однако тот якобы раз за разом игнорировал требования. Теперь ар-н-би-исполнительница намерена запретить отцу наживаться на ее славе в судебном порядке. Помимо этого, Рианна хочет получить от Рональда компенсацию за причиненный ущерб.

Обладательница восьми «Грэмми», шести наград премии American Music Awards и многих других значимых музыкальных призов, как известно, является ярой противницей президента США Дональда Трампа. Так, только в ходе второй половины прошлого года Рианна несколько раз подвергала политика публичной критике — в частности, обвинила американского лидера в незаконном использовании ее песни на одном из митингов. Согласно певице, инцидент произошел на выступлении Трампа в штате Теннесси, где якобы прозвучала ее композиция «Do not Stop the Music».

«Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов», — подчеркнула сама артистка, комментируя ситуацию.

Позднее адвокаты певицы пригрозили политику судебным иском, призвав того впредь не допускать подобного нарушения авторских прав.

В минувшем октябре Рианна также отвергла заманчивое в имиджевом и финансовом планах предложение выступить в перерыве 53-го Супербоула (на секундочку, самое популярное и рейтинговое спортивное мероприятие в США), который пройдет 3 февраля в Атланте. Говоря об отказе ар-н-би-звезды, ее представители подчеркнули, что на подобный шаг певица решилась, исходя из собственных социально-политических убеждений.

«Эти предложение и возможность были бы отличными для Рианны, так как у нее запланирован новый альбом и тур, однако она придерживается того, что считает правильным», — заявили они.

Нежелание исполнительницы стать хедлайнером Супербоула связано с тем, что она поддерживает темнокожего игрока в американский футбол Колина Каперника, спортивная карьера которого пошла под откос в 2016 году после резонансной протестной акции. Тогда он, напомним, отказался вставать с колен во время исполнения национального гимна США перед началом одного из матчей лиги, желая привлечь внимание общественности к жестокости сотрудников полиции в отношении афроамериканцев, — и тем самым начал массовый флешмоб, который впоследствии поддержали многие другие знаменитые американские атлеты.

Общественность в данном вопросе при этом разделилась на два лагеря: одни (в том числе некоторые крупные компании, завалившие Колина рекламными контрактами) посчитали поступок спортсмена героическим, другие (включая руководителей клубов НФЛ, отказавшихся брать игрока на работу, а также Трампа) обвинили игрока в неуважении к стране.

Все тот же Трамп, в частности, публично предложил Капернику «поискать себе другую страну, которая понравится ему больше».

«Я следил за ситуацией и лично считаю, что это плохая вещь. Думаю, что это ужасная вещь, и может, ему стоит поискать другую страну, которая ему больше нравится. Пусть поищет, он другой не найдет», — заявил политик.