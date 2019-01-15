Элементали наступают: о чем новый трейлер «Человека-паука»

Компания Sony выпустила официальный тизер-трейлер сиквела ленты 2017 года «Человек-паук: Вдали от дома» режиссера Джона Уоттса. В мировой и российский прокат фильм выйдет 4 июля.

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Судя по трейлеру, в новой части франшизы Питер Паркер (Том Холланд) вместе со своими одноклассниками отправляется в путешествие по Европе. Кроме того, он решает не брать в поездку костюм Человека-паука. Однако его планам не суждено осуществиться: там его встречает глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и поручает ему особое задание — сразиться с элементалями — опасными существами, которые управляют стихиями. Чтобы побороть недружелюбно настроенных существ и спасти мир, Паркер вынужден объединиться с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол) в пурпурном плаще.

Режиссерское кресло сиквела занял американский постановщик «Клоуна» и «Полицейской тачки» Джон Уоттс, ранее работавший над первым сольником Человека-паука. В актерский состав ленты помимо 22-летнего Тома Холланда, Сэмюэла Л. Джексона и Джейка Джилленхола вошли Майкл Китон, сыгравший Стервятника в первом фильме, Зендая в роли Эм-Джей, Джейкоб Баталон в образе Неда.

В конце декабря Баталон и Джилленхол поделились подробностями предстоящей ленты. По словам Джейка, главными злодеями в боевике станут элементали — существа, способные вызывать стихийные бедствия. Что касается роли Мистерио, то персонаж внезапно перейдет на сторону своего противника и вместе с Питером Паркером будет бороться против опасных врагов.

«Миру будет угрожать опасность в виде элементалей, а Мистерио — тот, кто знает о них многое, и тот, кто хочет защитить мир. Ник Фьюри просит его помочь, потому что он единственный, кто сколько-то понимает их», — цитирует актера портал Collider.

Джейкоб Баталон, сыгравший лучшего друга Питера Паркера Неда, в свою очередь, рассказал, что «Человек-паук: Вдали от дома» — это «фильм о ребятах во время европейских каникул». Он отметил, что в картине будет много путешествий, а также моментов, связанных с отношениями.

«Грубо говоря, это фильм о подростках, проводящих европейские каникулы. Мы отправляемся в Лондон, Прагу и в другие места. Очень весело, — передает слова артиста издание. — Много моментов с отношениями, много чего прикольного и крутого. По ходу ленты Питер старается не отвлекаться на Человека-паука, но его заставляют вновь надеть костюм. Он неохотно спасает мир вместе с Мистерио. Мистерио в фильме, кстати, сражается за хороших, они объединяются, чтобы победить этих монстров, зовущихся элементалями».

Показ дебютного трейлера нового фильма «Человек паук: Вдали от дома» состоялся в начале декабря прошлого года в рамках фестиваля Comic-Con Experience в Бразилии. Премьера первой части франшизы «Человек паук: Возвращение домой» состоялась в 2017 году. Известно, что лента собрала в мировом прокате около $900 млн при бюджете в $175 млн. Фильм был создан в сотрудничестве компаний Sony и Marvel Studios.

Съемки «Вдали от дома» были завершены еще в минувшем октябре — об этом в своем инстаграме сообщил Том Холланд, опубликовав совместную фотографию с Зендаей.

Ранее в сети появился новый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел», мировая премьера которого запланирована на март этого года. Действие фильма развернется в 90-е годы прошлого века. Денверс, опытный пилот ВВС США, окажется в центре межгалактической войны — и в результате взрыва структура ее ДНК смешается с ДНК воина инопланетной расы Крии, что дарует главной героине Кэрол едва ли не самые могущественные способности среди всех персонажей саги. Главную роль в ленте исполнит 29-летняя Бри Ларсон.