Хамство Певцова? Почему фанаты обиделись на актера

Известный актер Дмитрий Певцов резко высказался в адрес поклонников, которые ворвались к нему в гримерку после спектакля с просьбой оставить автограф. Артист им отказал, а позже описал ситуацию в своем инстаграме.

«Я попросил их уйти тем же путем, как они попали в гримерку. Сказал, что они могут подождать меня около служебного входа — и тогда получат автограф или фото на память. Когда же я вышел, около служебного входа их не оказалось. Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия.

Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь и требовали что-то. Товарищи зрители, знайте свое место», — написал Дмитрий.

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Певцов также отметил, что большинство его поклонников являются достойными людьми, понимающими, как можно и нельзя себя вести, но есть и те, кто переходит грань дозволенного.

«Когда актеры выходят на поклон, не нужно заходить на сцену в своей уличной обуви, чтобы передать цветы. Также не следует протягивать мне ручку и листок для автографа во время поклонов. В театре существует строго отлаженная система, и поэтому я не могу раздавать автографы, пока все остальные актеры кланяются.

Также раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытается удержать твою руку, пока кто-то еще делает фото. Зачем вам эти фотографии? Автограф вы покажите лишь некоторым близким, будете хранить его дома, а фото выставите в социальных сетях на всеобщее обозрение, не спросив при этом артиста», — подчеркнул артист.

В конце своего обращения актер поблагодарил зрителей за их любовь и внимание, отметив, что их поддержка вдохновляет его на покорение новых творческих высот.

«Приходите в театр и наслаждайтесь искусством. Конечно, артистам очень приятны аплодисменты, цветы, на которые вы тратите свои деньги. Но не нужно нарушать те традиции, что складывались столетиями», — заключил Дмитрий.

Заявление артиста вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков, уточняет издание «СтарХит». Некоторые, в частности, отметили, что Певцов был слишком груб и ему не следовало столь негативно отзываться о собственных поклонниках. Но все же большинство высказавшихся поддержали актера.

Согласно СМИ, Дмитрий в настоящее время задействован сразу в нескольких спектаклях и съемках. Несмотря на насыщенный рабочий график, Певцов старается проводить много времени с супругой Ольгой Дроздовой. Поклонники актера уже несколько лет смакуют возможный развод селебрити, однако те, кажется, и не думают расходиться, демонстрируя семейное благополучие.

Ранее Певцов заявил о том, что не принимал участие в записи голосовой рекламы ювелирных изделий, на которую поступило много жалоб.

Напомним, что в конце декабря россияне жаловались на телефонные звонки с голосовой рекламой, в которых от лица знаменитых артистов предлагалось приобрести что-нибудь в ювелирном магазине со скидкой. Среди «звонивших» оказался и Дмитрий, который позже опроверг свою причастность к этой рекламе.

«От моего имени звонки могли бы быть только, если бы я их сам записал. Если кто-то пользуется моим именем — это уже проблема этих людей, связанная с законом, и тех, кто верит этим самозванцам», — заявил он.

Также Певцов отметил, что этот маркетинговый ход действительно существует и некоторые артисты официально участвуют в подобных компаниях .

«Я знаю такой метод рекламного использования голоса. И я знаю людей, которые так записывались, и мне тоже предлагали. Зарабатывать деньги можно и таким способом, очевидно. Но я такого не записывал», — рассказал Певцов.

Актер среди прочего предположил, что от его имени россиянам названивает какой-то талантливый пародист, которому удалось так успешно сымитировать его голос.