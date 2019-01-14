Танк напугал Рокки: россияне поддержали своих

Лидером российского бокс-офиса за 10-13 января стала военная драма «Т-34», завоевавшая первую строчку и на первой для себя — то есть прошлой — неделе. Лента Алексея Сидорова, главный роли в которой исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер и Петр Скворцов, заработала за прошедший уикенд 337,5 млн рублей, имея почти 1800 копий. Ранее картина, рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны, показала один из лучших стартовых результатов в истории российского кино, собрав еще в самом дебюте аж около 721,5 млн рублей. До психологического рубежа в 1 млрд рублей «Т-34» при этом добрался всего за семь дней.

Второе место заняла комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», вышедшая в отечественный прокат еще 20 декабря прошлого года. Прошедшие выходные принесли творению Ильи Куликова еще 110 млн рублей — и в общей сложности касса фильма в настоящему моменту разрывается от сумасшедшей суммы в 1,64 млрд. Учитывая невероятный (и во многом неожиданный) успех полнометражного спин-оффа популярного сериала, недавно обзаведшегося очередным сезоном, можно с почти полной уверенностью предположить, что подобная практика будет применяться создателями «Полицейского» и дальше. Благо, что производственный бюджет «Новогоднего беспредела», без всяких сомнений, оказался попросту мизерным по сравнению с общим заработком картины.

Замкнул первую тройку один из нескольких новичков недели — сиквел спортивной драмы «Крид», который вроде бы должен стать последним для великого Сильвестра Сталлоне в роли Рокки Бальбоа. Имея всего 865 мест, голливудский блокбастер с Майклом Б. Джорданом в главной роли заработал в свой стартовый уикенд в России 74 млн рублей.

На четвертой строчке расположился еще один дебютант — семейный фильм про приключения милой собачки «Путь домой», экранизация произведения Брюса Кэмерона, автора «Собачьей жизни» Лассе Халльстрема. За 10-13 января картина, пробивающая на слезу и детей, и взрослых, собрала на отечественной арене 71 млн рублей — что кажется крайне неплохим результатом с учетом скромного числа копий (чуть более 750-и).

Последним представителем топ-5 стал рождественский мультик «Гринч», который, кажется, напрочь забыл про окончание новогодних праздников (Старый Новый год, впрочем, никто не отменял). Мультипликационная сказка, вышедшая в российский прокат еще 13 декабря, заработала в ходе уже пятого для себя уикенда 60,5 млн рублей, доведя общие сборы по стране до 1 млрд.

Строчкой ниже расположился очередной новичок недели — комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс, стартовавшая в России с 42,5 млн рублей.

Седьмым стал отечественный мультфильм «Три богатыря и наследница престола», появившийся в кинотеатрах в конце 2018 года. Имея аж 1845 копий, очередная серия крайне достойной российской саги, рассказывающей о приключениях былинных богатырей, собрала за прошедшие выходные чуть более 38 млн рублей.

Восьмой результат показал диснеевский мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», радующий отечественных зрителей с первых числе января. Картина, обладающая внушительным кастом (Эмили Блант, Бен Уишоу, Мэрил Стрип и Колин Ферт), заработала за отчетный уикенд 33 млн рублей.

Наконец, последние две позиции в десятке рейтинга достались супергеройскому блокбастеру «Аквамен», долгое время уверенно лидировавшему в нашей (и не только) стране, и...

очередному представителю новогодней франшизы «Елки», выступившему не так ярко на фоне своих старших «родственников». Собрали эти ленты за 10-13 января соответственно 32,5 и 28 млн рублей.