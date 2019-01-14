Теперь я Чебурашка: у Успенского нашелся внебрачный сын

Главный герой выпуска передачи «Прямой эфир» Валентин Постников заявил, что он является внебрачным сыном покойного детского писателя Эдуарда Успенского, ушедшего из жизни в августе 2018 года. Известно, что Постников с юных лет знаком со знаменитым литератором. Его отец Юрий Дружков, который дружил с Успенским, также был автором детских книг, самая известная из которых — «Приключения Карандаша и Самоделкина».

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«Я его все детство называл дядя Эдик. Наши семьи дружили. Я узнал, что Успенский — мой отец, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13 лет», — приводит слова Постникова «Дни.Ру».

Валентин предположил, что Эдуард Николаевич мог догадываться, что является его биологическим отцом.

«Он очень странно ко мне относился. Он очень часто бывал у нас дома. Он как ураган вбегал в нашу квартиру, подхватывал меня на руки, постоянно дарил мне книжки. Он с теплотой ко мне относился. Когда папа умер, он увез меня к себе на дачу на месяц», — рассказал писатель.

Его мать Наталья Постникова рассказала, что почти 50 лет назад у нее был роман с Успенским. Однако отношения пришлось разорвать — женщина испытывала угрызения совести, потому что была дружна с Риммой — первой супругой литератора. По ее словам, узнав о беременности она решила ничего не сообщать Эдуарду Николаевичу. Она рассудила, что Дружков станет великолепным отцом для мальчика.

«Он слепо был влюблен с одной стороны в Валентина, с другой — в своего друга Успенского. Я жила как в аду. Но, к счастью, Эдик был такой человек, которому все было пофигу», — заявила Наталья.

Предполагаемый внебрачный сын заявил, что не претендует на многомиллионное наследство легендарного литератора. Однако в случае если ему все же что-то достанется, он планирует отдать средства в благотворительные фонды. Стоит отметить, что завещание Успенского будет обнародовано в феврале текущего года.

Постников также вспомнил, что, будучи сам детским писателем, обращался за помощью к Эдуарду Николаевичу, но получил от мэтра отповедь. Успенский рекомендовал ему заняться бизнесом, потому как «на детях гениев природа отдыхает». Эта история привела присутствующих в студии экспертов к предположению, что Постников затеял скандал исключительно из-за саморекламы.

Позднее в студии шоу также появилась третья супруга Успенского — Элеонора Филина. По ее словам, Эдуард Николаевич никогда не рассказывал о существовании у него внебрачных детей. Однако Филина не исключает, что это может правдой.

«Теоретически могло быть. Не удивлюсь, что еще пара-тройка найдется», — ответила Элеонора на вопросы ведущего Андрея Малахова.

В свою очередь, дочь автора автора «Чебурашки» Татьяна не поверила новоявленному «брату».

«Я немножко Валю знаю. Это какая-то фантазия, обида у него, — предположила женщина. — Его отец умер и, может быть, обида, что мой отец не помогал. В нашем случае не быть сыном Успенского – лучше, чем быть сыном. Сказать, что он плохо относился к детям, — это не сказать ничего. Почему он решил сейчас обозначиться? Валя придумывает диалоги, придумывает факты, и ему не стыдно. Отец ничего хорошего про Валю не говорил, ни как о писателе, ни как о члене семьи».

Вдова Эдуарда Николаевича, его четвертая жена Елена, тоже не поверила заявлениям героя передачи.

«Я смеялась. Я говорила: «Ты знаешь, Эдик, дорогой мой, вот все, когда умирают, у всех дети внебрачные вылезают». Он говорит: «Этого в жизни у меня не будет». Это чушь собачья, мы даже посмеялись. Он говорил: «Никаких внебрачных детей», — заявила Елена.

Эдуард Успенский скончался в августе 2018 года на 81 году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Он создал всеми любимых Крокодила Гена и Чебурашку и героев цикла о деревне Простоквашино.

По его сценариям было снято множество мультфильмов, включая такие известные, как «Баба-яга против!», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Антошка», , «Дядюшка Ау», «Пластилиновая ворона» и многие другие. Основываясь на его повести «Вниз по волшебной реке», был создан фильм «Там, на неведомых дорожках».