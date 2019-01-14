Скандал на «Евровидении»: кто обманул россиян

После публикации в сети шорт-листа артистов, которые якобы должны будут принять участие в отборе в качестве возможных кандидатов на песенный конкурс «Евровидение 2019», представители организатора конкурса в России (руководство холдинга ВГТРК) приняли решение прокомментировать распространившиеся слухи.

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Несмотря на бурное обсуждение самого списка и артистов, которые в него попали, отношения к реальному положению дел вся ситуация не имеет, заявили они. А имя настоящего представителя России на европейском музыкальном конкурсе станет известно только в конце января. Составлением специального списка для его выбора никто заниматься не планирует.

«Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января», — сказали организаторы.

Решение о том, что именно ВГТРК станет организатором конкурса в России было принято в соответствии с существующей очередностью каналов, входящих в Совет Европейского вещательного союза, пояснили в самом холдинге.

«У нас была очередность год через год до того, как Украина не пустила [певицу Юлию] Самойлову. Это был год Первого канала, но так как они не поехали, а участницу они уже выбрали и пообещали, что она в любом случае примет участие, то, соответственно, она на следующий год поехала в Португалию. Сейчас — наш год», — добавили в ВГТРК.

Юлия Самойлова должна была выступать от России на конкурсе «Евровидение 2017», когда он проходил в Киеве. Девушка подготовила песню Flame Is Burning и готовилась к участию, когда руководство Службы безопасности Украины приняло решение отказать певице во въезде на территорию страны на три года из-за того, что ранее она выступала в Крыму.

Несмотря на предложение Европейского вещательного союза отказаться от участия Самойловой в конкурсе и выдвинуть другого конкурсанта или транслировать «Евровидение» через спутник, Первый канал назвал такие варианты неприемлемыми и отказался от трансляции. В 2018 году Самойлова выступила на «Евровидении» в Лиссабоне, однако не смогла пробиться в финал конкурса.

Среди артистов, которые оказались в опубликованном списке – Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, а также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Елена Темникова, которые уже представляли Россию на конкурсе (Темникова — в составе группы Serebro). Кандидатуру Киркорова также поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, по мнению которого артист был еще не готов к победе в 1995 году, когда участвовал в конкурсе.

В середине декабря принять участие в конкурсе попытались уговорить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова его поклонники. В комментариях под его публикациями в инстаграме они стали оставлять сообщения, в которых всячески призывали Шнурова выступить на песенном конкурсе от имени России. Сам он ограничился благодарностями за посещение своих концертов в ответ на просьбы.

В 2019 году международный песенный конкурс «Евровидение-2019» будет проводиться с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израильская вещательная сеть KAN представила свой логотип конкурса, которым стала золотая звезда, составленная из трех треугольников. Слоганом был выбран: «Дерзай мечтать».

Организаторы конкурса в Израиле раскрыли символизм логотипа, сказав, что составленные вместе треугольники, которые сами по себе являются краеугольным символом в искусстве, образуют единое целое, которое отражает бесконечное звездное небо на конкурсе, где соберутся вместе участники из разных стран.