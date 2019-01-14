Полный Рагнарек: Disney создаст сериал о подруге Тора

Кинокомпания Marvel Studios работает над сериалом о супергероине Сиф, хорошо знакомой фанатам комиксов о Торе. Согласно порталу Discussing Film, в настоящее время проект находится на одной из ранних стадий производства. По информации источника, бюджет пилотного сезона, который включит в себя 6-8 эпизодов, составит примерно $100 млн. Продюсером многосерийного блокбастера выступит Кевин Файги, отвечающий за все ведущие проекты студии.

Ожидается, что главная роль в сериале достанется Джейми Александер, уже игравшей персонажа в первых двух сольниках о Торе и телесериале «Агенты «Щ.И.Т.».

Стоит отметить, что ни в Marvel Studios, ни в Disney данные слухи пока никак не комментировали. Проигнорировали соответствующий запрос СМИ и представители Александер.

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Сериал о Сиф (естественно, если он все-таки будет) станет одним из шоу стриминг-платформы Disney+, запуск которой запланирован на вторую половину этого года. Ранее стало официально известно, что на сервисе будет показана многосерийная экранизация комиксов о Локи, сводном брате все того же Тора. В киновселенной Marvel роль злодея, погибшего в последних «Мстителях» (причем, похоже, погибшего окончательно), исполняет лауреат «Золотого глобуса» Том Хиддлстон.

Кроме того, в СМИ достаточно давно ходят слухи о якобы уже разрабатывающихся многосерийных сольниках, главными героями которых станут второстепенные персонажи киномира. Речь, в частности, про Алую ведьму и Вижена, Грута и Ракету (или Реактивного енота, если угодно), Зимнего солдата и Сокола, а также Ника Фьюри.

Еще одним уже подтвержденным проектом Disney+ является сериал по культовым «Звездным войнам», который выйдет под названием «Мандалорец».

По словам исполнительного продюсера и сценариста шоу Джона Фавро, сюжет проекта развернется после падения Империи, но еще до восхода Первого Ордена — то есть расскажет о событиях, произошедших между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы». Главным действующим лицом «Мандалорца» будет наемник-одиночка, принадлежащий к инопланетной расе, известной благодаря Бобе Фетту, звезде полнометражных «Звездных войн».

«После историй Джанго и Бобы Феттов грядет рассказ о другом воине вселенной «Звездных войн». «Мандалорец» берет свое начало после падения Империи и до восхода Первого Ордена. Это будет история наемника-одиночки, живущего на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики», — пояснил Фавро.

В ходе декабря студия Lucasfilm огласила актерский состав сериала, подтвердив, что главную роль в шоу исполнит Педро Паскаль, известный по боевику «Великий уравнитель 2», а также сериалам «Игра престолов» (Оберин Мартелл) и «Нарко».

Помимо него, в многосерийном боевике сыграют Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Мир Дикого Запада»), Джина Карано («Дэдпул», шестая часть «Форсажа»), Эмили Суоллоу («Сверхъестественное», «Менталист», «Как избежать наказания за убийство»), Карл Уэзерс («Рокки», «Хищник»), Омид Абтахи («Американские боги»), Вернер Херцог (многократный лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер «Фицкарральдо») и обладатель «Золотого глобуса» за роль в «Повелителе приливов» Ник Нолти.

Поставят шоу Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»), Рик Фамуйива («Наркотик»), Дебора Чоу («Мистер Робот»), актриса Брайс Даллас Ховард, звезда «Мира Юрского периода», и Дэйв Филони, автор полнометражного мультфильма «Звездные войны: Войны клонов» и нескольких анимационных сериалов по киновселенной.

Возвращаясь к Сиф, отметим, что в комиксах Marvel персонаж, придуманный великим Стэном Ли, ушедшим из жизни в ноябре минувшего года, дебютировал еще в далеком 1964-м. Будучи жительницей Асгарда, она обладает невероятной физической силой, устойчивость к болезням и физическим повреждениям, а также практически не стареет. Кроме того, Сиф является искусной фехтовальщицей. Со своим супругом героиня знакома с самого детства и является его верной помощницей — в том числе и в битвах.