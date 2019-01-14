Тайна смерти Криса Кельми: любовница сделала заявление

Бывшая возлюбленная музыканта Криса Кельми Полина Белова связала его смерть с тем, что он встретил 2019 год со своей супругой Людмилой, с которой они уже давно не жили вместе, но официально не разводились. Белова подчеркнула, что когда Кельми встречал праздник вместе с ней, он чувствовал себя хорошо.

«Все время мучаюсь. Сколько новогодних ночей он был со мной – и ничего... А тут оказался с ней. Видите, что получилось», — сказала Белова.

По ее словам, новые отношения Кельми его жена восприняла как угрозу и стала предпринимать различные действия, чтобы их разлучить. Причиной такого поведения стали опасения, что Кельми все-таки примет решение о расторжении брака.

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«Три года назад он пытался расторгнуть брак, но она запротестовала. Мы с Крисом были вместе с 2012 года, и Людмила просто испугалась, что он женится на мне», — рассказала она.

В случае развода жена Кельми могла потерять недвижимость, которую он успел приобрести, находясь на пике карьеры, и смог сохранить, хотя не давал концертов и боролся с вредными привычками.

«Крис существовал на авторские отчисления, которых хватало разве что на еду. Выступал редко», — поделился его друг Михаил Муромов.

В конце 2018 года сам Кельми сообщил о том, что составил завещание, в котором распорядился о будущем своего имущества. После его смерти 1 января на 64-м году жизни стало известно, что в соответствии с последней волей музыканта все перешло его супруге Людмиле и 29-летнему сыну Кристиану.

«У Криса была четырехкомнатная квартира на Смоленском бульваре, в которой проживала его жена Людмила. Плюс ему принадлежала однушка на Делегатской улице. Кроме того, несколько лет назад он купил апартаменты Кристиану. Сам же обитал на даче в 50 километрах от Москвы», — отметил директор артиста.

Примерная цена двухэтажного коттеджа с тремя комнатами, который принадлежал Кельми, составляет около трех миллионов рублей. Тело артиста было найдено в нем. Людмила время от времени навещала мужа, однако, по словам его друга Михаила, несмотря на то, что состояние Кельми по разным подсчетам оценивалось примерно в 70 млн рублей, она организовала ему скромные проводы.

«Несмотря на нашу многолетнюю дружбу, его супругу увидел только на кладбище, она устроила Крису необычные проводы — без свечек и прочих атрибутов. И даже попросила друзей удалиться. Остались родные», — подчеркнул Муромов.

Не попавшая в завещание своего возлюбленного Полина Белова продолжает хранить у себя подарки Кельми — 22 мягкие игрушки. Одну из них она хочет оставить у него на могиле.

«От любимого мне остались лишь мягкие игрушки. В ближайшее время поеду на могилу и оставлю там белого котенка. Он обожал усатых-полосатых. Когда-то у него жили сразу 22 питомца», — сказала девушка.

Белова также выразила уверенность в том, что жена музыканта, испугавшись конкуренции оклеветала ее, когда обвинила в краже его денег.

«Она придумала ту историю, и Крис перестал со мной общаться», — с грустью вспоминает она.

В краже 75 тысяч рублей сам Кельми обвинил Белову на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» в 2017 году. Она выразила уверенность в том, что за его словами стоят уговоры членов семьи, в частности — жены и брата артиста.

В 2017 году Кельми отправился в Таиланд, где при содействии Малахова и телеведущей Даны Борисовой проходил реабилитацию после лечения от алкогольной зависимости. Однако в ноябре 2018 года сама Борисова в программе у Малахова назвала Кельми следующей знаменитостью, которая может умереть из-за дурных привычек после Евгения Осина.

«Следующий — Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии», — сказала Борисова.

Брат артиста рассказывал, что музыкант планирует после прохождения курса лечения возродить группу «Рок-Ателье», которой планировал руководить, так как выступать на сцене он уже не мог. Представить публике обновленный состав он хотел в первом квартале 2019 года.

Причиной смерти артиста был назван цирроз печени. Также получили подтверждение проблемы с сердцем, на которые жаловался Кельми. По словам его брата, супруга Людмила навещала музыканта 30 декабря. После этого он не выходил на связь.