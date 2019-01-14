Ширвиндт не знал: Васильева раскрыла измену Державина

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о своих отношениях с умершим год назад на 82-м году жизни актером театра и кино Михаилом Державиным. В эфире программы «Далекие и близкие» с Борисом Корчевниковым она раскрыла подробности романа, который произошел между ними во время второго брака Державина с Ниной Буденной, дочерью советского военачальника.

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О том, что Державин тайно встречался с Васильевой не знал даже его близкий друг Александр Ширвиндт. Романтические отношения завязались между ними во время работы над спектаклем по пьесе Александра Штейна «У времени в плену». Васильева испытывала сильное влечение к Державину, чего не скрывала.

«В него нельзя было не влюбиться. Он был необыкновенно хорош», — рассказала Васильева.

По ее словам, несмотря на то, что Державин был женат, они смогли найти время для встреч, так как Буденная часто бывала в отъездах. Державин отпускал в адрес актрисы шутливые замечания, а она делала объектом своих ответных острот его невысокий рост.

«Когда мы целовались, он стоял на лестнице», — сказала она.

Когда они вместе участвовали в спектакле «Обыкновенное чудо», актеры почувствовали, что их чувства друг к другу углубились. Державин давал ей записи американского певца Фрэнка Синатры, они вместе посещали выставки.

Актер часто стал бывать в общежитии у Васильевой, несмотря на высокий риск быть пойманным и уличенным. Несколько раз он даже застревал в окне.

«Я любила его без памяти. У нас был очень долгий роман, он еще был женат. А потом все равно развелся, но уже не я была причиной», — добавила Васильева.

Причиной расставания Державина с Буденной стала эстрадная певица Роксана Бабаян, с которой их познакомил муж его сестры Борис Владимиров перед вылетом на гастроли в Джезказган. Бабаян незадолго до этого вернулась с конкурса «Братиславская лира» и узнала о своем выступлении в последнюю минуту. Руководство ЦК ВЛКСМ пригрозило в случае отказа от участия в фестивале отменить ее трехмесячный африканский тур.

Именно на гастролях в Африке Бабаян и получила телеграмму, в которой актер написал ей, что свободен. Несмотря на то, что Бабаян состояла в браке с музыкантом из оркестра Константина Орбеляна, а Державин – с Ниной Буденной, они все же решили соединить свои судьбы и прожили вместе почти 40 лет.

«Нина и Роксана, Катя Райкина — люди волевые и состоявшиеся. Ему была нужна женщина, которая много возьмет на себя», — прокомментировала Васильева выбор Державина.

Васильева подчеркнула, что Буденная встретила другого мужчину и смогла отпустить супруга с миром в новую семью. Дочь Державина и Буденной также считает, что Бабаян стала для ее отца лучшей спутницей.

После завершения романа с самой Васильевой, они сохранили дружбу с Державиным. Среди прочего, вместе приняли участие в съемках в нескольких фильмах Анатолия Эйрамджана, среди которых — «Моя морячка» (1990 год), «Новый Одеон» (1992 год) и «Жених из Майами» (1994 год). В них также приняла участие и Бабаян.

Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина в 1954 году. После выпуска он успел поработать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а также в Театре на Малой Бронной, пока не перешел в Московский театр сатиры, где и проработал до последних дней жизни.

Среди наиболее запоминающихся ролей Державина – образ пана Ведущего в телепрограмме «Кабачок 13 стульев», а также работы в фильмах — «Трое в лодке, не считая собаки», «Спасите утопающего!», «Третий не лишний» и других. За свой вклад в российскую культуру был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

Михаил Державин умер 10 января 2018 года. Сообщение о его смерти было опубликовано на сайте театра Сатиры, позднее смерть подтвердила Роксана Бабаян. Она рассказала, что актер проходил лечение в военном госпитале в городе Одинцово в Подмосковье с декабря 2017 года, однако врачи не смогли оказать помощь.