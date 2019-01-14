«Спать с женатыми — дно»: Бузова осудила беременную Лопыреву

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова критически высказалась в адрес модели и посла чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, которая, по слухам, увела мужа у своей беременной подруги.

«Спать с женатыми мужчинами — это дно», — написала артистка в комментариях к публикации Super.ru в инстаграме.

Сама Бузова не понаслышке знает, что такое уход мужа из семьи. Известно, что в 2016 году ее супруг Дмитрий Тарасов завел отношения с моделью Анастасией Костенко, которая сейчас является его женой. Тогда в интервью «Вокруг ТВ», она призналась, что после предательства возлюбленного ей не хотелось жить.

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В то же время комментаторы в социальных сетях обрушились с критикой и на саму Ольгу, обвинив артистку в том, что она — «не лучше» Лопыревой. Ранее певица сама столкнулась с подобной ситуацией. Известно, что на момент знакомства с Бузовой футболист «Локомотива» был женат и воспитывал дочь Ангелину.

По данным СМИ, помимо телезвезды, осудил беременную Лопыреву и шоумен Андрей Малахов. Телеведущий признался, что был шокирован этой ситуаций, поэтому отписался от ее страницы в социальных сетях.

«Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но фото в «Интернете» из Майами вызвало у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!» — написал Малахов в комментариях к одной из публикаций звезды в инстаграме. На данный момент сообщение якобы удалено.

В начале декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила многочисленные слухи о том, что в скором времени она станет матерью. Тогда модель так и не раскрыла имени отца своего ребенка, однако подчеркнула, что он далек от мира шоу-бизнеса.

«Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила», — рассказала девушка в интервью сайту kp.ru.

Недавно в прессе появились сообщения о том, что новым возлюбленным Лопыревой стал зять влиятельного предпринимателя Самвела Карапетяна, бизнесмен Игорь Булатов. Влюбленные были замечены на одном из пляжей Майами, где будущая мама проживает с середины декабря. Судя по снимкам, пара не пыталась скрыться от папарацци, обнималась и целовалась на публике.

До публикации скандальных фотографий, СМИ писали о том, что бизнесмен находится в браке с Татевик Карапетян. Кроме того, у них есть двое детей, младшей из которых исполнилось 7 месяцев. Однако по словам представителя Булатова Евгении Вячеславовой, предприниматель официально разведен.

«Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе», — передает слова пресс-секретаря Tatler.

Несмотря на официальное подтверждение о разводе, на Лопыреву обрушился шквал критики. По этой причине девушка закрыла комментарии на свой странице в инстаграме. По данным СМИ, Татевик и Виктория долгое время были близкими подругами. Многие осудили звезду за то, что она увела мужчину из семьи, в которой недавно родился маленький ребенок.

В прошлом году Виктория Лопырева объявила о помолвке с Николаем Басковым на праздновании Дня города в Чечне, но за неделю до запланированного торжества внезапно заявила, что свадьба переносится на неопределенный срок. Тогда артистов обвинили в пиар-ходе. В 2014 году знаменитость вышла замуж за футболиста сборной России Федора Смолова. Их брак продлился полтора года. По словам Лопыревой, инициатором развода стала она сама, подчеркнув, что ее супруг не был готов к семейной жизни.

Ранее 32-летняя Бузова, взорвавшая интернет хитами «Мало половин» и «Wi-Fi», заинтриговала подписчиков фотографией возле бассейна с загадочным хештегом «я знаю, что ты смотришь». «Как бы хотела, чтобы ты это увидел вживую, а не фотографии», — написала Ольга в комментарии к снимку.