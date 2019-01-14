Агентам КГБ опять досталось: чем удивили кинокритики в США

В ночь на 14 января по московскому времени в США состоялось вручение премий Critics' Choice Movie Awards. Престижная награда, масштаб которой можно сравнить с «Золотым глобусом» и «Эмми», вручается с 1996 года. Ее учредителем выступает крупнейшая американская организация кинокритиков Broadcast Film Critics Association. Она объединяет более 250 критиков и обозревателей, работающих на телевидении и радио, а также в печатной и онлайн-прессе.

Фоторепортаж: В чем звезды вышли к критикам __is_photorep_included12127189: 1

Любопытно, что в этом году почти все победители номинаций Critics' Choice Movie Awards совпадают с обладателями премий «Золотой глобус», церемония вручения которого состоялась 6 января в Лос-Анджелесе.

Фаворитом критиков стала драма «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона, который был признан лучшим режиссером как на «Золотом глобусе», так и на Critics' Choice Movie Awards. На прошедшей накануне церемонии история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов стала лучшим фильмом как на иностранном языке, так и в целом.

Наибольшее количество номинаций получила драма ирландского режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», повествующая о войне Англии с Францией в начале XVIII века. Фильм претендовал на 14 номинаций, но победил только в двух: «Лучший актерский состав» и «Лучшая комедийная актриса». Этот же титул исполнительница роли королевы Анны Оливия Колман заслужила и в рамках премии «Золотой глобус».

Романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» от режиссера Джона М. Чу стала лучшей комедией по версии критиков. Лента рассказывает о взаимоотношениях обычной американки китайского происхождения и ее бойфренда, который оказывается самым завидным женихом Сингапура из неприлично богатой семьи (ее члены, согласно классике жанра, сильно против возможного брака). Девушка узнает об этом лишь уже после прибытия в город-государство.

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Лучшим ужастиком года стал вышедший весной фантастический триллер «Тихое место». Фильм, снятый Джоном Красински, показывает мир, наполненный дикими монстрами — они полностью слепы, но имеют чрезвычайно острый слух. Среди этих тварей умудряется выживать пара с двумя детьми. Люди приспосабливаются к такому соседству: оснащают дом звукоизоляцией, общаются с помощью системы специальных жестов, а ходят только босиком.

«Человек-паук: Через вселенные», конечно же, стал лучшим анимационным фильмом. Продолжение истории Спайдермена, главным героем в которой стал подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, объединившийся с Человеками-пауками из других измерений для борьбы с почти непобедимым врагом, получил аналогичную премию и на «Золотом глобусе».

Приключенческий триллер Кристофера МакКуори «Миссия невыполнима: последствия» критики назвали лучшим боевиком. В номинации «Лучший драматический сериал» победили «Американцы», а среди комедийных сериалов первым признали «Удивительную миссис Мэйзел».

Лучшим актером стал Кристиан Бейл за роль Дика Чейни в драме «Власть». В ленте режиссера Адама МакКея Бейл сыграл одного из наиболее влиятельных политиков США.

Титул лучшей актрисы поделили Гленн Глоуз за роль в фильме «Жена» и больше известная как певица Леди Гага, снявшаяся в мелодраме «Звезда родилась». Записанный Леди Гагой совместно с режиссером Брэдли Купером трек Shallow критики посчитали лучшим саундтреком года.

Сыгравшему утонченного темнокожего светского льва в фильме «Зеленая книга» Махершале Али критики присвоили титул лучшего актера второго плана. Комедийная драма о проблеме расизма и силе дружбы с нотками красивого юмора на «Золотом глобусе» взяла целых три награды — за лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшую мужскую роль второго плана и за лучший сценарий.

Звания лучшей актрисой второго плана удостоилась Реджина Кинг, сыгравшая в романтической драме режиссера и сценариста Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Основанная на одноименном романе Джеймса Болдуина картина также получила премию критиков за лучший адаптированный сценарий. На «Золотом глобусе» она была номинировала на премию в номинации «Лучшая драма», но нашумевшая «Богемская рапсодия» оказалась первой.

Титул «Лучшего молодого актера или актрисы» заслужила 15-летняя Элси Тишер, снявшаяся в молодежной комедии «Восьмой класс». Актриса сыграла в ней восьмиклассницу Кейлу Дэй, которая ведет канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом.