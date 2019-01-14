Живые трупы: о чем новый тизер «Игры престолов»

Первая серия заключительного, восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля, говорится в официальном аккаунте телеканала HBO в твиттере.

Кроме того, HBO опубликовал тизер последнего сезона шоу. В нем одни из ключевых персонажей саги Джон Сноу, Арья и Санса Старк встречаются в крипте Винтерфелла, где находятся гробницы четы Старк. Помимо статуй Неда Старка, Кейтилин и Лианны, младшей сестры Эддарда, настоящей матери Джона, герои видят и свои скульптуры. Стоя в полной тишине, они внезапно слышат завывание ветра и хруст льда, что свидетельствует о приближении армии Короля ночи.

«Все беды, постигшие мою семью из-за того, что я не смогла полюбить сироту», — звучит голос Кейтилин Старк. В то же время Нед говорит Королю Севера, что хоть тот и не носит фамилию их семьи, в нем, в любом случае, течет их кровь: «А ты тоже Старк, пусть не по имени, но по крови».

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По данным The Hollywood Reporter, двухминутный ролик снял американский режиссер Дэвид Наттер. Отмечается, что в 2015 году он был удостоен премии «Эмми» за один из эпизодов фэнтэзи-сериала. Наттер также поставил три из шести серий последнего сезона.

Известно, что заключительное шоу «Игры престолов» будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов. Сюжетные подробности пока неизвестны, поклонники ожидают трейлер, который, вероятно, выйдет не ранее начала марта. В последней серии седьмого сезона перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов, и кто в итоге займет Железный трон.

В начале января телеканал HBO опубликовал первые кадры из заключительного, восьмого сезона «Игры престолов». Несмотря на то, что отрывок длится не более четырех секунд, в нем демонстрируются два важных момента: долгожданная встреча одних из главных героев саги — Дейенерис Таргариен и Сансы Старк, а также кадр с воскресшим драконом Визерионом. В официальном аккаунте HBO в твиттере также появилась публикация с кадром знакомства сводной сестры Джона Сноу и Дейнерис Бурерожденной с подписью «Винтерфелл ваш, ваше высочество».

Ранее в начале декабря в сети появился тизер последнего сезона фэнтези-сериала. В коротком ролике создатели шоу показали, как лед и пламя стремительно движутся по направлению друг к другу, а затем сталкиваются.

Несмотря на то, что на видео отсутствовали фрагменты из будущих серий, авторы продемонстрировали карту Вестероса с территориями, за которые будут бороться представители враждующих династий. Примечательно, что карта уже встречалась в сериале ранее — это стол в форме континента, расположенный в замке Драконий Камень.

Кроме того, главными героями ролика стали символы основных враждующих домов саги — лютоволк, дракон и лев. В нем показано, как лед сначала замораживает силуэт лютоволка, а затем — дракона, в то время как огонь охватывает статую льва.

Параллельно с работой над заключительным сезоном «Игры престолов», телеканал занимается и другими проектами, связанными с полюбившейся многим франшизой. Так, в июне прошлого года HBO одобрил создание приквела саги, действие которого развернется за десять тысяч лет до событий шоу. Съемки стартуют в феврале 2019 года.

Недавно стало известно, кто сыграет в спин-оффе сверхпопулярного сериала. К обладательнице премии «Оскар» Наоми Уоттс и британскому актеру сериала «Полдрак» Джошу Уайтхаусу присоединятся Наоми Аки («Леди Макбет»), Иванно Джеремия («Доктор кто»), Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках») и другие. Режиссерское кресло шоу займет С. Дж. Кларксон («Декстер»). Над сценарием спин-оффа будет работать Джейн Голдман вместе с писателем Джорджем Мартином. Голдман также будет выступать в качестве шоураннера и исполнительного продюсера.