Конец вражде: Пугачева позвала Аллегрову на танец

Российские и советские певицы Алла Пугачева и Ирина Аллегрова исполнили совместный танец в рамках передачи «Сегодня вечером», посвященной 40-летию творческой деятельности композитора и певца Игоря Николаева. Видеозапись программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой была опубликована на сайте Первого канала.

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Помимо юбилея карьеры, Николаев посвятил мероприятие своему 59-му дню рождения, который состоится 17 января. Праздничный вечер посетили друзья и коллеги артиста, в числе которых были Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Валерий Сюткин и другие.

На празднике гости душевно общались и вспоминали интересные моменты своей жизни, связанные с Игорем Николаевым. Алла Пугачева, например, рассказала о том, как впервые увидела композитора, творческая деятельность которого начиналась у нее в коллективе.

Во время выступления российского певца Валерия Леонтьева с хитом «Пароходы» Примадонна не смогла усидеть на месте и пустилась в пляс, пригласив присоединиться к себе супругу Игоря Николаева Юрию Проскурякову и Ирину Аллегрову.

Известно, что Аллегрова и Пугачева плохо ладят вне сцены и предпочитают не сниматься в одних и тех же программах, но в честь дня рождения Николаева исполнительницы не только пришли к нему на творческий вечер, но даже вместе станцевали.

Перед выходом программы Николаев опубликовал в инстаграме ее анонс, который вызвал бурное обсуждение подписчиков: их удивил факт нахождения Пугачевой и Аллегровой в одной студии. Слухи о конфликте народных артисток давно ходят в светских кругах и обсуждаются в СМИ. Но сами певицы не раз говорили о том, что никакого конфликта и конкуренции между ними нет.

«Когда мне начинали задавать вопросы по поводу какого-то соперничества, отшучивалась, говоря, что мне интересно быть первой после Аллы Борисовны, которая давно вне конкуренции», — говорила Аллегрова в одном из недавних интервью.

В преддверии Нового года она даже опубликовала совместное фото с Пугачевой, сделанное в 1993 году. Помимо Примадонны на снимке также присутствуют Валерий Леонтьев, Виктор Чайка и Эдита Пьеха.

«Вспоминаем новогодние вечера. Как это было», — подписала фото Аллегрова.

Публикация собрала большое количество комментариев с комплиментами от поклонников. Они отметили, что ценят творчество своих кумиров и до сих пор помнят новогодние огоньки.

Певица Ирина Аллегрова, которой 20 января исполнится 67 лет, продолжает активную творческую деятельность: гастролирует по городам России, участвует в многочисленных программах и фестивалях. Ее 69-летняя коллега Алла Пугачева нашла для себя другие приоритеты: воспитание детей и свое здоровье. По этой причине она урезала количество выступлений и в 2009 году объявила о завершении гастрольной деятельности. После этого певица записала и исполнила публично всего несколько песен.

Недавно Пугачева решила вернуться на сцену и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце.

Мероприятие состоится через несколько дней после 70-летнего юбилея певицы. Вокруг предстоящего концерта разгорелся такой ажиотаж, что на кремлевском сайте произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут. Единственным выходом для поклонников Примадонны останутся услуги перекупщиков, поднимающих стоимость билетов в несколько раз.

Афишу долгожданного концерта Пугачева опубликовала в инстаграме.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала певица.

В конце декабря прошлого года стало известно, что хакеры украли новые песни Аллы Пугачевой и опубликовали их на музыкальных ресурсах. Впервые треки «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу — то пою» должны были выйти в свет весной на сольном концерте Примадонны.