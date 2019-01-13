«Радуйся тому, что есть»: Галкин осадил внука Пугачевой

Российский шоумен и юморист Максим Галкин публично осудил внука своей жены Аллы Пугачевой Никиту Преснякова за шутку о его «возрастной аудитории». В начале января 27-летний сын дочери Пугачевой певицы Кристины Орбакайте загрузил в свой инстаграм две фотографии: на одной изображена компания веселых молодых людей, а на другой — группа бабушек, аплодирующих артисту в стареньком доме культуры. Молодой человек сопроводил публикацию подписью «Ожидание — реальность».

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Известно, что внук Примадонны отличается принципиальностью: он старается всего добиваться самостоятельно и не использовать для продвижения в карьере помощь своих звездных родственников. Кроме того, Никита Пресняков никогда не был замешан в скандалах и интригах, поэтому о нем не так часто слышно. Самоиронию певца над своей «возрастной» аудиторией можно объяснить интересом к нему старшего поколения благодаря родственным связям с Аллой Пугачевой.

В ответ на эту шутку Максим Галкин посоветовал Никите радоваться тому, что им вообще кто-то интересуется.

«Меньше думай о возрасте аудитории, большей радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — посоветовал Галкин в комментарии к публикации Преснякова.

На ответ юмориста отреагировало множество пользователей, большая часть которых поддержала его. Любопытно, что одна из подписчиц Никиты Преснякова нашла себя на фото в группе пенсионеров и вступилась за молодого исполнителя.

«Я, например, на втором фото, — заявила поклонница Преснякова, — Мне 53, но мне очень нравится и сам Никита, и его творчество. Талантище! Так что, Никита, радуйся, что тебя понимают и любят не только молодые, но и креативные «предпенсионеры».

Сам Никита в ответ на совет Галкина только посмеялся, отметив большое количество ответов на комментарий юмориста.

«Ааа, блин, Макс! Зачем ты сюда привез свой ковчег?» — написал певец, сопроводив текст смеющимися смайликами.

Никита Пресняков родился в звездной семье певицы и актрисы Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова-младшего. Бабушка и дедушка Никиты по материнской линии — певица Алла Пугачева и артист Миколас Орбакас, а по отцовской — солист ВИА «Самоцветы», композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший и певица Елена Преснякова.

В 2009 году молодой человек окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, в которой учился в течение пяти лет. В 2008 году состоялся актерский дебют Никиты — он исполнил небольшую роль в фильме Романа Прыгунова «Индиго», затем сыграл Пашу Бондарева в фильмах «Елки» и «Елки 2». В 2014 году молодой актер отметился в четырех фильмах. Параллельно он развивал режиссерскую деятельность, снимая короткометражные фильмы и клипы для российских и зарубежных исполнителей.

На протяжении нескольких лет Никита Пресняков участвовал в многочисленных шоу — таких как «Жестокие игры», «Точь-в-точь» и «Две звезды». В 2014 году основал группу Multiverse, которая несколько лет выпускала синглы, а в 2018 году презентовала первый альбом под названием «Beyond», состоящий из 13 композиций.

Певец состоит в супружеских отношениях с 21-летней моделью и звездой инстаграма Аленой Красновой: летом 2017 года они сыграли свадьбу послу нескольких лет отношений. На празднике присутствовали около двухсот гостей, для которых выступали такие исполнители, как кумир подростков певица Кристина Си, группы «Марсель» и «Нервы».

У алтаря Никита Пресняков произнес самостоятельно сочиненную клятву: «Знаю я, что характер не из легких. Я словно топил в себе гномов робких. Ты растворила мою ярость. Подарила мне храбрость, налила «инь» в мое «ян»!»

Этими словами он растрогал всех присутствующих на торжестве. Родственники жениха говорили много добрых слов в адрес новобрачных и выражали симпатию по отношению к избраннице Никиты.

«Никита говорит, что Алена на меня похожа — такая же юморная и общительная», — сказала бабушка жениха Елена Преснякова.