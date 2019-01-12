Отзвук феминизма: Эдди Мерфи снимут в «Поездке в Америку 2»

Американский комедийный актер Эдди Мерфи объявил о том, что дал согласие на участие в съемках второй части комедии «Поездка в Америку» 1988 года.

Реклама

По мнению создателей, сюжет фильма 30-летней давности о принце африканского государства Замунда, который поехал в Нью-Йорк, чтобы найти себе сильную и самостоятельную спутницу, может срезонировать с движением борьбы за права женщин в современном мире.

По сюжету сиквела оригинальной комедии с Мерфи, его герой узнает о том, что после всех его похождений у него остался сын в Америке, о котором не было известно до сих пор. Это заставляет его вновь покинуть родную Замунду и отправиться обратно в США на поиски возможного престолонаследника.

В качестве режиссера нового проекта был выбран Крэйг Брюер. Он только что закончил работать вместе с Мерфи над фильмом «Меня зовут Долемайт», который посвящен легендарной звезде «блэксплотейшенов» (жанровых фильмов, снимавшихся в США в 1970-е преимущественно темнокожей съемочной командой для темнокожей аудитории, — прим. «Газета.Ru») Руди Рэй Муру.

«После долгих лет ожидания, я очень рад сообщить, что «Поездка в Америку 2» официально движется вперед. Мы собрали отличную команду, которую возглавит Крэйг Брюер, только что восхитительно отработавший на съемках «Меня зовут Долемайт», так что я жду возвращения всех наших классических и любимых персонажей на большой экран», — сказал Мерфи в официальном заявлении.

В съемках фильма для Netflix о пробившемся своими силами комике из семидесятых также принимали участие Уэсли Снайпс, Крис Рок и рэпер T.I. В свою очередь, сам Мерфи оказался так доволен работой с Брюером, что согласился на съемки в продолжении «Путешествия в Америку».

В качестве сценариста и исполнительного продюсера новой части приключений принца Акима выступил создатель сериала «Черноватый» Кенья Баррис.

«Способность Крейга создавать отчетливый кинематографический мир в каждом из его фильмов не только впечатляет, именно она наделила его голосом и видением, которые нужны нам, чтобы вдохнуть в эту историю жизнь. От «Суеты и спокойствия» и вплоть до его работы с Эдди над «Меня зовут Долемайт» — он каждый раз просто сбивал меня с ног. Он настоящий автор и мы счастливы иметь его в команде», — отметил Баррис.

Создатели нового фильма рассчитывают, что им удастся пригласить звезд из оригинального состава — комика и телеведущего Арсенио Холла, который играл друга и главного помощника принца Акима, актрису Шэри Хидли, которая исполнила роль возлюбленной принца — дочери хозяина закусочной в одном из районов Нью-Йорка, сыгравшего ее отца Джона Эймоса, а также Джеймса Эрла Джонса, короля Замунды.

На данный момент неизвестно, когда именно начнется производство, однако ожидается, что команда приступит к съемкам уже в 2019 году.

Новость о работе над продолжением «Поездки в Америку» появилась одновременно с сообщениями о том, что Мерфи в десятый раз стал отцом. У 57-летнего актера и его супруги, 39-летней австралийской модели Пейдж Батчер, родился сын, которого назвали Максом Чарльзом. Второе имя своему ребенку комик дал в честь своего старшего брата, который умер от лейкемии в прошлом году. Мерфи и Бутчер начали встречаться в 2012 году. Это их второй ребенок, первой стала девочка Иззи Ууна Мерфи, которой исполнится три года в мае. Всего у Мерфи десять детей, старшему из них — 29 лет.