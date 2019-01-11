Дети плачут: звезда «Мажора» избил звезду «Голоса»?

По информации СМИ, в преддверии Нового года в подмосковном поселке Трувиль, в дом, где живет семья Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, была вызвана полиция. По словам пиар-менеджера актрисы Мариам Халиловой, звезда «Мажора» поднял руку на свою супругу. Именно она и вызвала сотрудников правопорядка.

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От самих актеров пока никаких комментариев этой ситуации не было. Агент Павла Прилучного Екатерина сообщила, что Павел на подобные вопросы не отвечает, однако информацию не опровергла. Муцениеце также не стала высказываться по этому поводу.

«Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает, — сообщил источник в правоохранительных органах. — Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев».

Позже Халилова опровергла свои же слова.

«Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо», — сказала Мариам.

Известно, что за несколько дней до этих событий актеры говорили о том, что недавно им удалось наладить отношения и вновь начать совместную жизнь. Сообщается, что во время прошлой ссоры Павел уехал из семейного дома, остановившись на время в отеле. Позже он вернулся за своими вещами, но встретившись с женой решил, что нужно попытаться уладить все мирно.

Ранее Муцениеце заявляла, что их брак поставлен на паузу, супругам требовалось время, чтобы все переосмыслить. По словам Прилучного, они часто конфликтовали за всю совместную жизнь из-за взрывных характеров.

«Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление... Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия», — делился Павел.

Как стало известно «СтарХиту», 11 января свой шестой день рождения отметил сын Агаты и Павла Тимофей.

«Ой, прекратите, у нас у сына сейчас день рождения, мы с Павлом вместе. все хорошо», — ответила на вопрос о побоях Агата.

Напомним, знакомство актеров состоялось на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они сыграли свадьбу, оформив отношения в одном из столичных ЗАГСов. За 8 лет семейной жизни у них родились сын Тимофей и дочь Мия.

Муцениеце в первой половине 2018 года была соведущей Дмитрия Нагиева в популярном вокальном шоу «Голос. Дети».

В конце декабря другой известный актер поднял руку на свою супругу. Марат Башаров жестоко избил Елизавету Шевыркову.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — приводит слова брата Елизаветы Федора издание «СтарХит».

По информации РЕН ТВ, Шевыркова всю ночь провела со своей матерью в травмпункте. Врачи зафиксировали, что у нее сломан нос. По словама брата Елизаветы, Башаров не в первый раз ее избивает, но предыдущий случай семья решила скрыть в связи с тем, что в то время сын супругов был совсем маленьким. Впервые Шевыркова пострадала еще в 2017 году, когда она обратилась в больницу с травмой руки.

«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией, — поделилась она с изданием StarHit. — Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет».

Башаров продолжительное время не попадал в центр внимания из-за своего жестокого поведения. Последний раз он применил физическую силу в отношении предыдущей жены Екатерины Архаровой в 2014 году.

Несмотря на то, что в тот раз ему удалось избежать уголовного преследования, большинство коллег осудили поведение Марата. В передаче «Сегодня вечером» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала своем мнение актеру лично.

«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — заявила Татьяна Анатольевна. — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…»

Смутившийся актер заявил, что «все люди ссорятся» и никто «не знает, что было на самом деле, и кто кого бил». После чего Башаров извинился перед Екатериной и пожалел, что «не оправдал надежд».