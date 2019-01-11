Брэд Питт против зомби: о чем будет сиквел «Войны миров Z»

Издание Production Weekly обнародовало подробности грядущего сиквела популярного триллера «Война миров Z» Дэвида Финчера. Дата премьеры пока не называется. Скорее всего, фильм выйдет не раньше конца 2020 года.

Как утверждает СМИ, съемки проекта с рабочим названием «Максимиллиан» пройдут на территории Таиланда, Испании и в американском штате Джорджия раньше запланированного срока — в конце марта 2019 года. Известно, что главную роль бывшего следователя ООН Гари Лейна в будущей картине вновь исполнит 55-летний Брэд Питт. Кроме того, он также выступит и в качестве продюсера ленты.

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Режиссером второй части зомби-экшена числится американский постановщик, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Социальная сеть»). Ответственным за сценарий, в свою очередь, назначен британский писатель Дэннис Келли, соавтор комедийного сериала «Потянув» с актрисой Шарон Хорган.

В октябре прошлого года продюсер «Войны миров Z» Деде Гарднер назвала дату начала съемок сиквела. Она также добавила, что режиссерское кресло займет Дэвид Финчер.

«Мы начнем снимать в июне [2019 года]. Что Вы еще хотите знать? Брэд Питт — Джерри Лэйн. Он вернулся», — цитирует президента продюсерской компании Plan B Entertainment портал Comicbook.com.

Что касается сценария будущей картины, то Гарднер уточнила, что Келли на тот момент продолжил работать над ним, однако, по мнению продюсеров, его итоговая версия будет просто «великолепной».

«Дэннис Келли, невероятный писатель, и мы работаем над фильмом вместе. Мы все еще работаем над сценарием, но он проделал потрясающую работу. Мы думаем, что это будет здорово», — приводит слова продюсера Джереми Кляйнера Production Weekly.

Первая часть «Войны миров Z», снятая по одноименной книге Макса Брукса, вышла в 2013 году. Тогда режиссером ленты выступил Марк Форстер. По сюжету сотрудник ООН Джерри Лэйн пытается остановить заражение, способное полностью истребить человечество посредством превращения людей в зомби.

В актерский состав фильма, помимо исполнителя главной роли Брэда Питта, вошли Мирей Инос («Ловушка»), Стерлинг Джеринс («Патерсон»), Даниэла Картес и многие другие.

Известно, что производство картины сопровождалось многочисленными трудностями. В частности, власти Венгрии, где также снимались некоторые сцены из картины конфисковали поддельное оружие, так как его ввоз в страну не был оформлен должным образом. В результате частых задержек и многочисленных пересъемок производственный бюджет проекта вырос со $125 до $200 млн.

Помимо трудностей с финансированием, производство триллера осложняла вражда между режиссером Марком Форстером и актером Брэдом Питтом. По сведениям газеты Daily Mail, они общались на съемочной площадке исключительно через третьих лиц.

Тем не менее, лента оказалась весьма успешной по части кассовых сборов: лента смогла собрать в мировом прокате более $540 млн. В США творение Марка Фостера посмотрели около 25 млн зрителей.

Ранее СМИ писали о том, что постановщиком второй части «Войны миров Z» станет испанец Хуан Антонио Байона, режиссер хоррора «Приют». В качестве сценариста проекта был прикреплен Стивен Найт, номинант на «Оскар» за драму «Грязные прелести» и автор сериала «Острые козырьки».

В марте 2018 года стало известно о том, что голливудский актер Брэд Питт сыграет в новой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», премьера которой состоится в августе 2019 года. Ранее Питт снимался у режиссера в «Бесславных ублюдках». Роли в картине также исполнят Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Тим Рот и многие другие.

Известно, что действие фильма будет происходить летом 1969 года в Лос-Анджелесе, на фоне совершенного членами секты Мэнсона убийства актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского.