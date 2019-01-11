«Балбесы»: Лоза высмеял Шнурова и Милонова

Музыкант Юрий Лоза вмешался в конфликт между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и депутатом Государственной думы Виталием Милоновым, который возник после заявления парламентария, что артист якобы демонстрирует самый наглядный пример культурного вредительства в российском шоу-бизнесе. Комментируя спор публичных лиц, музыкальный эксперт назвал Шнурова и Милонова «балбесами», а также признался, что не хочет заниматься их пиаром.

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — заявил Лоза.

Вместе с тем он подробно высказался по поводу нецензурной лексики на отечественной эстраде.

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«Я не раз говорил и писал, что мат используется людьми, у которых маленький словарный запас. Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: «Э», «У», «М». Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «Я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «Также красиво матом пользуются помоечные бомжи!». Ничего красивого в мате нет. Если ты литератор, то создай свой язык, которого до тебя не было. Зачем же вставлять в свое произведение самую низкопробную лексику! Если кто-то говорит, что мат — это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей», — поделился мнением Лоза.

Продолжая тему, он также подчеркнул, что ограничить детей от нецензурной лексики, возможно, стоит на законодательном уровне.

«Мы же ограничиваем детей от насилия, от определенных сцен в фильмах. Почему мы не можем оградить детей от мата? Если хочешь ругаться, собирайся в определенном месте. Курить же нельзя везде, потому что это вредит окружающим, и есть специальные кабинки для курения. Если мат раздражает людей, почему не сделать специальные места, в которых можно материться? — цитирует Лозу «Московский комсомолец». — Например, особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз.

Нельзя материться в детском саду, елки-палки, неужели не понятно! Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться! Пусть толковые люди сядут и примут нормальные решения. Вместо этого пиарят двух балбесов — Шнурова и Милонова».

Раскритиковать лидера «Ленинграда» Милонов, напомним, решился в интервью «5 каналу». Творчество Шнурова депутат тогда сравнил с «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги», — добавил Милонов.

Не заставил себя долго ждать и ответ самого Сергея, который вскоре был опубликован в инстаграме музыканта. Оказался он, естественно, стихотворным.

«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест», — написал Шнуров.

Ранее коллега Шнурова по российского эстраде Дима Билан высказался за создание специальных структур для оценки качества музыкальных произведений.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор»,

— выразил мнение победитель «Евровидения». Особой поддержки инициатива Билана, впрочем, не встретила. В частности, ее раскритиковали заслуженная артистка Диана Гурцкая и зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.