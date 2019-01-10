Рокки Бальбоа против Александра Петрова: кто выиграет в России

В первые выходные после длинных праздников, оказавшихся весьма прибыльными для прокатчиков, многие фильмы по-традиции понесут огромный урон, потеряв до 80% кассовых сборов. Однако не обойдется и без громких побед.

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Согласно прогнозам экспертов, безусловным фаворитом уикенда станет военно-приключенческий боевик «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. По итогам минувших выходных картина заработала около 721,5 млн рублей — один из лучших стартовых результатов в первую неделю проката в истории российского кино, а до психологического рубежа в 1 млрд рублей добралась за семь дней.

Годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд рублей спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх» понадобилось десять дней, а фильму «Викинг» в 2017-м — девять. Кроме того, это рекордный показатель и для самой дистрибьюторской компании «Централ партнершип»: «Т-34» превзошел сборы блокбастера «Трансформеры: Эпоха истребления», вышедшего в прокат в 2014-м, за первый уикенд (720,1 млн рублей).

Предполагается, что в этот раз лента режиссера Александра Сидорова, ставшая ремейком советского фильма-драмы «Жаворонок» 1964 года, пополнит личную кассу на 360 млн рублей, зафиксировав падение сборов на 50-51%.

Конкуренцию «Т-34» вполне ожидаемо составит комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», финишировавшая на втором месте по результатам минувшего уикенда (около 365 млн рублей). В ходе четвертой недели в прокате полнометражное продолжение популярного сериала Ильи Куликова, главные роли в котором исполнили Сергей Бурунов, Александр Петров и Александра Бортич, заработает гораздо меньше — около 103 млн рублей.

На третьей строчке, вероятно, окажется одна из ожидаемых премьер отечественного проката — спортивная драма «Крид 2» с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях. Согласно прогнозам, новое творение Стивена Кейпла-младшего продемонстрирует результат в пределах 60-70 млн рублей. В 2016 году картина «Крид: Наследие Рокки» не оправдала ожиданий экспертов и заработала на стартовой недели всего 39,5 млн рублей, поэтому у продолжения есть все шансы наверстать упущенное.

Как отмечает портал «Кинобизнес», очередной сиквел про легендарного боксера по сравнению с первой частью добился значительного роста сборов в США (где стартовал еще в ноябре прошлого года) и во многих странах Европы. Кроме того, в России предварительные продажи билетов более чем втрое опережают результат предшественника.

Лента расскажет историю культового спортсмена Рокки Бальбоа и его амбициозного ученика Адониса Крида, которые вновь объединятся, чтобы одержать победу над их главными соперниками — русским боксером Виктором Драго и его тренером и отцом Иваном Драго, убившим отца Крида на ринге много лет назад.

Согласно прогнозам, четвертым финиширует мультфильм про зеленого похитителя рождества «Гринч», который, вероятно, уступит место «Криду 2». По итогам 10-13 января анимационная работа Ярроу Чейни и Скотта Моужера в пятые выходные проката соберет 62 млн рублей, продемонстрировав 75% падение сборов.

Наконец, в топ-5 списка должна попасть еще одна новинка кинопроката — романтическая комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли. По мнению экспертов, лента соберет 45 млн рублей в первый уикенд.