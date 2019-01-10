«Бородкой рыжей потрясая»: Шнуров ответил депутату стихами

Музыкант Сергей Шнуров ответил очередным стихотворением на прозвучавшую в его адрес критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.

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«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест».

Напомним, что ранее Виталий Милонов заявил, что лидер группы Сергей Шнуров «Ленинград» демонстрирует самый наглядный пример культурного вредительства в российском шоу-бизнесе. По его мнению, исполнители и организаторы концертов, использующих ненормативную лексику в композициях, являются «убийцами Пушкина» и вредителями. В частности, творчество Шнурова депутат сравнил с «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги»,

— приводит слова Милонова «5 канал».

Депутат убежден, что в борьбе со сквернословием в российском шоу-бизнесе поможет введение административной ответственности за мат и другие непотребства на сцене. Также Милонов снял собственный рэп-клип, который напоминает композицию «Пуля Дура» рэпера Хаски, депутат призывает в нем «следить за базаром» исполнителей, чьи концерты могут быть отменены.

В начале декабря Милонов выступил с предложением закрыть телевизионное шоу «Битва экстрасенсов». По его словам, ранее он сам обращался к услугам людей, которые выдают себя за экстрасенсов. Депутат утверждает, что все они «оказались абсолютным жульем».

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить», — сказал общественный деятель.

Популярный певец Дмитрий Билан поддержал инициативу введения цензуры в российскую музыку. В разговоре с журналистами после сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Билан заявил о том, что отечественной музыке не повредят некоторые рамки.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор», — приводит слова артиста издание «Московский комсомолец».

По словам Билана, он не использует тренды ради выгоды и избегает нецензурных выражений в своем творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — признался певец в интервью «Комсомольской правде».

Однако не так давно вышел довольно провокационный клип на песню Билана «Пьяная любовь», который за месяц собрал больше 10 млн просмотров. По словам самого артиста, это было «путешествием по грани дозволенного», а также, что в его новом альбоме не будет трендовых акцентов.