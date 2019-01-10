«Пугачева была под запретом»: Билана отчитали за цензуру

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, занимающая пост главы комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, прокомментировала предложение певца Димы Билана создать в стране специальные структуры для оценки качества музыкальных произведений. Говоря об идее Билана, 44-летняя звезда эстрады напомнила о действующем в стране запрете на цензуру, а также посетовала, что в прошлом многие талантливые отечественные деятели искусства пострадали из-за всевозможных запретов.

«Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей.

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Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: «А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?» — сказала Гурцкая.

Артистка в то же время призналась, что некоторые сегодняшние вещи на сцене ее «просто шокируют — не как профессионального музыканта, а как мать».

«Я стараюсь объяснить сыну, что основой творчества не может быть эпатаж, — цитирует певицу РИА «Новости». — Что касается непристойных вещей, то здесь у нас есть и кодекс об административных правонарушениях и специальный закон, защищающий детей. Поэтому давайте научимся применять действующие нормы, а не будем идти путем новых запретов».

Вызвавшее общественный резонанс предложение, Билан выдвинул после сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор»,

— приводит слова артиста «Московский комсомолец».

Кроме того, Билан отметил, что не использует нецензурные выражения в собственном творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — заключил Дима.

На идею 37-летнего певца вскоре отреагировали в Госдуме, подвергнув инициативу музыканта критике. Сделал это, в частности, Борис Чернышов, зампредседателя комитета думы по образованию и науке.

«Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя»,

— приводит слова Чернышова агентство «Москва».

Он также подчеркнул, что в случае создания подобных структур любое произведение все равно можно будет найти в сети в нецензурном виде.

Позднее по поводу собственного предложения высказался и сам Билан, признавшись, что его беспокоит нынешняя «вседозволенность, которая лезет отовсюду».

«Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет отовсюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот. Где дно выставляется поверхностью и наоборот», — написал артист у себя в инстаграме.

В октябре прошлого года Билан получил звание заслуженного артиста России. Комментируя знаменательное событие, музыкант поблагодарил поклонников за поддержку в социальных сетях.

«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости... Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — заявил Билан.