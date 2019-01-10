Премьеры недели: Сталлоне, Кассель и «1+1» от Вайнштейна

«1+1: Голливудская история», («The Upside»), Нил Бергер

Фильм Нила Бергера «1+1: Голливудская история» был представлен еще на фестивале в Торонто в 2017 году, однако вынужденно лег на полку почти на два года. Причиной стал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, чья компания занималась съемками фильма. В главных ролях американской версии французского хита «1+1» об отношениях бизнесмена в инвалидной коляске и безработного темнокожего снялись Кевин Харт, Брайан Крэнстон и Николь Кидман.

«Крид-2» («Creed II»), Стивен Кейпл-младший

Второй фильм о боксере Адонисе Криде в исполнении Майкла Б. Джордана (и восьмой о его легендарном тренере Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне) поставит героя перед необходимостью выбирать между личной жизнью и подготовкой к будущему поединку. Новым соперником станет человек, тесно связанный с его семьей, и для победы над ним Адонису и Рокки придется вместе сразиться со своим прошлым.

«Начни Сначала» («Second Act»), Питер Сигал

Режиссер Питер Сигал, известный по фильмам с Адамом Сандлером середины нулевых, представил новую комедию с Дженнифер Лопес в главной роли. Специально для саундтрека к нему Лопес записала новую песню «Limitless». Фильм расскажет историю работницы супермаркета, получившей должность в крупной корпорации, после того как ее друзья составили фальшивое резюме и создали ей фейковую страницу в фейсбуке. Теперь ей предстоит побороться за собственное достоинство и доказать, что она способна занять свое место под солнцем.

«Черная полоса», («Fleuve noir»), Э. Зонка

Экранизация автора детективов Дрора Мишани «Черная полоса» с Венсаном Касселем в главной роли знакомит зрителя с мрачным полицейским Франсуа Висконти (от роли которого через три дня съемок отказался Жерар Депардье), которому досталось запутанное дело об исчезновении подростка. Погружаясь в детали дела все глубже, он знакомится с теми, кто населяет погруженный в сумерки Париж, и, вместе с этим, узнает о себе все больше той правды, которую предпочел бы скрыть.

«Темное зеркало» («Look Away»), А. Бернштейн

Психологический триллер Асафа Бернштейна «Темное зеркало» продолжает тему расстройства личности, которая получила новое дыхание после выхода фильма «Сплит» М. Найта Шьямалана. Мария, главная героиня «Темного зеркала» подвержена травле одноклассников в школе. У нее не получается найти понимание у родителей, после чего на помощь приходит ее отражение из зеркала, которое готово взять на себя защиту Марии.

«Химера» («Braid»), М. Пейроне

Хоррор из США «Химера» (оригинальное название – «Коса») рассказывает историю в духе европейских фильмов ужасов семидесятых годов о двух подругах, которые вынуждены пуститься в бега от полиции. Они находят укрытие в доме своей психически нездоровой подруги детства, богатой наследницы, и решают ограбить ее. Однако чтобы та рассказала, где находится сейф, им придется, как в детстве, сыграть в ее игру, правила которой стали заметно безумнее вместе с самой подругой.