Британия скорбит: Адель попрощалась с фанатами

Британская певица и обладательница премий «Золотой глобус» и «Оскар» Адель уходит со сцены и закрывает свою фирму Remedy Touring, специализирующуюся на организации гастролей. Об этом сообщает издание The Sun.

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В начале января стало известно, что исполнительница подала заявку на добровольное закрытие собственного музыкального бизнеса. Согласно последним отчетам за 2016-2017 года, Адель заработала около £142 млн с концертной деятельности. За этот период она дала 121 выступление в рамках своего тура Adele Live, который посетили более 1,5 млн человек по всему миру.

На данный момент сама артистка никак не прокомментировала новость об уходе со сцены. По данным портала, Адель приняла окончательное решение отказаться от успешной музыкальной карьеры ради семьи (однако, это не означает, что она перестанет записывать новые песни). Ранее артистка неоднократно заявляла в интервью, что намерена сосредоточиться на воспитании своего шестилетнего сына Анджело.

«В ответ на многие [музыкальные] предложения я говорила: «Нет, мой ребенок важнее этого». Мой сын на первом месте, а моя музыка — на втором. Да и я сама на втором», — рассказывала Адель в эфире утреннего шоу Today в 2016 году.

Новость об уходе со сцены шокировала многочисленных поклонников творчества 30-летней исполнительницы. Теперь преданные фанаты по всему миру придумывают оригинальные флешмобы в ее честь. Идея возникла после того, как интернет-пользователь по имени Дэвид Каспрак опубликовал в соцсети ролик, в котором мармеладный мишка поет хит Адель «Someone Like You» в кругу своих съедобных сородичей. В его основу легла запись концерта певицы 2012 года.

Видео оказалось настолько вирусным, что вскоре в интернете начали появляться пародии с участием плюшевых игрушек, ботинок, бумажных журавликов и других вещей.

В 2017 году Адель призналась своим поклонникам на стадионе «Уэмбли», что, возможно, она больше не увидит их на гастролях, поскольку хочет сосредоточиться на заботе о своем подрастающем ребенке.

«Гастроли — это не то, в чем я хороша. Я настоящая домоседка, которая получает удовольствие от мелочей. Плюс, я весьма драматична, отчего у меня накопилось немало дурных историй с туров. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь гастролировать снова. Единственная причина, по которой я отправилась в турне — это вы», — написала поп-звезда в обращении к своим фанатам.

Несмотря на паузу в музыкальной карьере, на финансовом состоянии Адель это никак не отразилось. Исполнительница хитов «Skyfall» и «Hello» успела не только продать 100 млн пластинок, выпустив три успешных альбома, получить множество наград, включая Billboard Music Awards, «Золотой глобус» и даже «Оскар», но и возглавить список самых богатых музыкантов.

В октябре прошлого года Адель возглавила рейтинг самых богатых знаменитостей Британии в возрасте до 30 лет по версии журнала The Heat, обогнав Эда Ширана. По данным СМИ, за 2017-й год состояние певицы выросло на $19,2 млн, несмотря на то, что она не выпускала новых песен. При этом ее общий доход оценили в $188,47 млн.

Поп-исполнитель Эд Ширан, оказавшийся на второй строчке рейтинга, заработал за свою творческую карьеру $120 млн. Тройку замыкает звезда «Гарри Поттера», актер Дэниэл Рэдклифф с $111 млн.

Кроме того, в список попал один из музыкантов группы One Direction Гарри Стайлс ($74 млн). На пятой строчке расположилась актриса Эмма Уотсон, чье состояние было оценено в $70 млн. Самой богатой знаменитостью в возрасте до 30 лет в мире, по оценке издания, стала американская модель, участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. В свои 21 год девушка заработала $879 млн.

Последний альбом Адель под названием «25» вышел в 2015 году. Спустя год релиз получил награду BRIT Awards в категории «Британский альбом года», а в 2017-м на 59-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» пластинка была признана лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.