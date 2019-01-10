«Отрыжка пивника»: Милонов запретит Шнура

Депутат Государственной думы Виталий Милонов негативно высказался о творчестве группы «Ленинград». Парламентарий заявил, что самый наглядный пример культурного вредительства в российском шоу-бизнесе демонстрирует лидер группы Сергей Шнуров. Исполнителей и организаторов концертов, использующих композиции с ненормативной лексикой, Милонов назвал «убийцами Пушкина» и вредителями, а творчество Шнура сравнил с «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги»,

— сказал Милонов в интервью «5 каналу».

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Для борьбы со сквернословием на российской эстраде общественный деятель предложил ввести административную ответственность за мат и прочие непотребства на сцене. «Следить за базаром» Милонов призывал и в своем собственном рэп-клипе, напоминающем песню «Пуля Дура» хип-хоп-исполнителя Хаски. Видео, записанное для поддержки рэп-исполнителей, чьи концерты могут отменить, появилось в сети 5 января.

В начале декабря депутат предлагал закрыть телевизионное шоу «Битва экстрасенсов». Он заявил, что ранее сам обращался к услугам людей, называющих себя экстрасенсами, с целью их проверки. По словам Милонова, все они «оказались абсолютным жульем».

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить»,

— говорил общественный деятель.

Известный певец Дима Билан также предложил ввести в российскую музыку цензуру. После сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Билан донес журналистам свою мысль о том, что в отечественную музыку нужно добавить некоторые рамки.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор»,

— цитирует артиста «Московский комсомолец».

Свою мысль о «художественной распущенности» Дима Билан высказал в интервью «Комсомольской правде». По словам артиста, он не прибегает к трендам ради выгоды и не использует нецензурные выражения в своем творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — признался певец.

Клип на свою песню «Пьяная любовь», за месяц собравший больше 10 млн просмотров, артист назвал «путешествием по грани дозволенного» и сказал, что в его новом альбоме не будет акцента на то, что сейчас в моде.

«Мы старались не свалиться в пошлость, и у нас это получилось. Да, такие эксперименты возможны. Но полностью нырнуть в это... Альбом будет без акцента на то, что сейчас в фаворе. Мне важнее сосредоточиться на своем собственном. Там будет много авторских композиций», — пообещал Билан.

Ранее за возврат цензуры высказывался актер Михаил Боярский. Он сказал, что было бы великолепно, если бы произведения отечественной культуры соответствовали «общечеловеческим достоинствам и христианской морали».

«Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государству. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника», — говорил Боярский.