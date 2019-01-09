Пришельцы-наркоманы: «Люди в черном» и «Мачо и ботан» вместе?

Судьба кроссовера двух популярных киновселенных «Людей в черном» и «Мачо и ботана» решилась. Продюсер франшизы «Люди в черном» Уолтер Паркс рассказал, что студия Sony свернула планы по созданию кроссовера. Участники проекта заявили, что идея в целом, конечно, любопытная, но, взвесив все за и против, отказались от данной авантюры.

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«Мы оставили эту идею. Совместить два проекта оказалось невозможным», — цитирует Паркса Yahoo Movies.

Впервые о возможности создания такого смелого проекта стало известно еще в 2014 году, когда хакеры взломали электронную почту сотрудников студии и обнародовали переписку руководства Sony Pictures.

Пошел слух, что Фил Лорд и Кристофер Миллер, режиссеры «Мачо и ботана», работают над сценарием, в котором полицейские под прикрытием Мортон Шмидт и Грег Дженко присоединяются к внеземному правительственному агентству. Джона Хилл назвал эту идею «чистой, радостной и мощной» в просочившемся электронном письме главе Sony Pictures Эми Паскаль. Тогда общественность приняла эту новость за шутку.

После этих событий Фил Лорд подтвердил информацию, выступая перед MTV News.

«Мы действительно пытаемся сосредоточиться на создании нового фильма и верим, что это станет отличной историей для Шмидта и Дженко. Мы надеемся, что придумаем, как поведать зрителю о новой главе в их жизни. И, возможно, одновременно использовать существ из другого мира», — заявил он тогда.

Позже в 2016 году Джона Хилл признал, что проект под кодовым названием «MIB 23» вряд ли когда-либо будет создан.

«У меня была идея. Но я сомневаюсь, что этот фильм будет снят», — приводит слова актера Postmedia Network. — Это слишком сложно. Они пытаются заключить все сделки, но это невозможно из-за всего, что связано с «Людьми в черном». Фильмы «Мачо и ботан» было так забавно делать, и вся их шутка заключалась в том, что они смеялись над ремейками, сиквелами и перезагрузками, а теперь это само стало гигантским продолжением, перезагрузкой.

Это почти стало тем, над чем мы смеялись, и трудно поддерживать эту шутку, когда у нее такие высокие ставки».

Очевидно, что этот вызов оказался непреодолимым, так как Sony Pictures вместо этого запустила в производство «Люди в черном 4: Интернэшнл» — новую картину франшизы, которая продолжит историю сверхсекретного агентства, контролирующего прибывающих на землю представителей инопланетных рас. Главные роли в ленте исполнили Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Ребекка Фергюсон. Предварительная дата выхода картины намечена на июнь 2019 года.

В февральском номере журнала Empire Паркс описывает новый фильм, в котором не будет оригинальных звезд Уилла Смита и Томми Ли Джонса, как «международный глобальный триллер», добавляя, что «он сохранит этот уникальный, сваренный вкрутую, ироничный тон».

В то же время «Мачо и ботан» получат свой женский спин-офф, режиссерское кресло в котором займет Родни Ротман. Он же напишет сценарий предстоящей картины.

«Мы хотим сохранить ту дерзкую атмосферу, присущую первым двум частям «Мачо и ботана», но теперь рассказать ее с точки зрения женщины-копа, работающей под прикрытием. Мужских комедийных бадди-муви мы видели уже достаточно. У нас есть сценарий с отличным шутками, в котором много свежих идей», — заявил президент Columbia Pictures Сэнфорд Панич.

На данный момент неизвестно, кто исполнит главные роли в спин-оффе. Станут ли главными героинями новые персонажи, или же фильм расскажет историю уже известной зрителю пары Фьюгэзи и Джей Джей в исполнении Дакоты Джонсон и Ри Рай, появлявшихся в первой части франшизы, говорить пока рано. По предварительным данным картину можно будет увидеть на широком экране уже в мае 2019 года.