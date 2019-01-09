Вопреки королевскому запрету: Меган Маркл вернется на ТВ?

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган может снова принять участие в съемках драматического сериала «Форс-мажоры». Об этом сообщает газета Daily Star со ссылкой на источник в управлении канала NBC.

Реклама

Отмечается, что за съемки в одном из эпизодов шоу, который продлится не больше двух минут, Меган Маркл может получить гонорар в размере от $2 до $6 млн. При этом, чтобы избежать налоговых проблем, беременная герцогиня может потратить деньги на благотворительность.

«Я слышал, что сумма ранжируется от $2 до $6 млн, и это по-настоящему много — сделка может стать одним из крупнейших маркетинговых переворотов в истории телевидения», — приводит слова собеседника издание.

По словам инсайдера, руководство индустрии развлечений NBC Universal надеется, что съемочной группе удастся вписаться в плотный график бывшей актрисы. «Мы могли бы закончить за полдня или даже меньше», — подчеркнул один из продюсеров. Он также добавил, что переговоры с Маркл начнутся в ближайшее время.

Последняя серия «Форс-мажоров» при участии Меган вышла 25 апреля минувшего года — за три недели до ее свадебной церемонии с принцем Гарри. Известно, что перед замужеством актриса удалила все социальные сети, включая аккаунт в инстаграме и собственный сайт.

Как рассказал собеседник британского СМИ, в новом сезоне создатели проекта могли бы создать сюжетную линию, в которой герои Маркл и ее партнера по шоу Патрика Джей Адамса — Рэйчел Зейн и Майк Росс — «создали семью» и ждут ребенка (что было бы логично, учитывая положение артистки).

«Я думаю, что нам не следует останавливаться лишь на одной или двух сюжетных линиях, связанных с Рэйчел, однако стоит отметить: она сама никогда бы не поверила в то, что у нее будет такая прекрасная жизнь. Этот момент стал бы замечательным отражением реальной жизни», — отметил источник.

Он подчеркнул, что в случае согласия принять участие в съемках одного из эпизодов шоу, это показало бы Меган как «совершенно современную королевскую особу»: «Это дало бы толчок одной или нескольким благотворительным организациям, изобразив Меган как совершенно современную королевскую особу — и дало бы нам один из самых больших рейтинговых блокбастеров в истории телеканала».

Кроме того, как рассказал бывший художник по костюмам, авторы сериала сделают «все возможное», чтобы привлечь бывших актеров, включая Маркл и Адамса, к съемкам.

Сама герцогиня Сассекская, в свою очередь, пока никак не прокомментировала новость. При этом до конца неизвестно, есть ли официальный запрет для Меган сниматься в кино со стороны королевской династии.

В конце 2017 года стало известно, что исполнители ролей Майка Росса и Рэйчел Зейн в популярном шоу «Форс-мажоры» — Патрик Джей Адамс и Меган Маркл — покинут сериал. В последней серии седьмого сезона персонажи сыграли свадьбу и переехали из Нью-Йорка в Сиэтл.

Тогда британская пресса писала, что 37-летний канадец Адамс решил заняться другими проектами, в связи с чем ему пришлось попрощаться с шоу. Ранее в интервью Esquire актер заявил, что не может вести нормальную жизнь в соцсети из-за популярности Меган Маркл. По словам артиста, он был вынужден удалить публикацию из профиля после того, как фотография со съемок сериала, на которой Меган целует его в щеку, привлекла слишком много внимания в комментариях.

Юридическая драма «Форс-мажоры» (Suits) американского продюсера Аарона Корша выходит на экраны с 2011 года. Главные роли в сериале исполнили Гэбриел Махт («Мститель»), Сара Рафферти, Рик Хоффман, Адамс и Маркл.

Действие шоу происходит в вымышленной юридической фирме в Нью-Йорке. По сюжету успешный юрист Харви Спектр нанял себе помощника Майкла Росса, который не посещал юридическую школу. На данный момент вышло уже восемь сезонов проекта.

Начиная с 2012 года, сериал «Форс-мажоры» был номинирован на несколько премий, включая TV Guide Award в категории «Лучшая драма», People's Choice Awards, ALMA Award и другие. В 2012-м Патрик Джей Адамс был одним из претендентов на получение премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.