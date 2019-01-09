Яхты, женщины и алкоголь: «Уральский пельмень» высмеял бедных

Известный юморист Сергей Исаев в своем инстаграме опубликовал ролик, вызвавший возмущение у многих его подписчиков. Участник творческого коллектива «Уральские пельмени» высмеял сограждан, которым не по карману отдых за границей.

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В настоящее время Исаев вместе с семьей и друзьями отдыхает в Таиланде. На видеоролике с отдыха вместе с ним запечатлен спортсмен Сергей Харитонов.

«Дорогие друзья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах. Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться», — заявил артист.

Харитонов в свою очередь отметил, что все туристы здесь «чувствуют себя некомфортно» и выглядят «несчастными». Чтобы не попасть в такие «невыносимые условия», друзья посоветовали россиянам отправляться на курорты Краснодарского края. В конце своего шуточного обращения они поздравили подписчиков с праздниками.

Однако не всем пользователям пришелся по вкусу юмористический ролик.

«Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма — «Отдыхайте, граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги». Остальных это не касается», «Ну по поводу курортов Краснодарского края — как-то не очень красиво. Вам это популярности не добавит», — цитирует возмущенных подписчиков издание Ura.ru.

«А что не очень красиво? Посоветовать отдыхать там где нет шторма?» — отреагировал на комментарий Исаев, сопроводив свое сообщение большим количеством смайлов.

Но нашлись и те, кого шутка Исаева и Харитонова не обидела, и они пожелали друзьям хорошего отдыха: «Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!», «Хорошего отдыха!», «Приятного отдыха!», «Этим летом там отдыхали! Рай!», «Красавцы!»

Ранее юморист в своем инстаграме опубликовал информацию, что аудитория двух крупнейших российских телеканалов в новогоднюю ночь снизилась. По информации Исаева, в это же время аудитория канала СТС, напротив, выросла в три раза. Вероятно потому, что на этом канале целые сутки транслировались выпуски шоу «Уральские пельмени».

Артист также отметил огромное количество зрителей на концертах команды.

«Поздравляю канал СТС и «Уральские пельмени» с хорошим началом года! Это все благодаря вам, наши любимые зрители, телезрители, подписчики! Спасибо вам за признание и доверие», — написал юморист.

«Басков просто в каждой бочке затычка, горлопан, достал просто», «Пора уже вам ребята снять новогоднюю комедию», «Это благодаря вам, наши любимые артисты! Вы показываете качественный хороший юмор, где-то абсурдный, где-то злободневный, но всегда качественный!» — оставили свои комментарии подписчики Исаева.

Стоит отметить, что два лидера «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников во время гастролей выступают отдельно от коллектива. Тем не менее, на канале СТС их все еще можно увидеть в составе шоу. В конце декабря 2018 года еще одна участница коллектива Юлия Михалкова заявила, что она не ездит с «Уральскими пельменями» на гастроли. По словам юмористки, она не хочет в этой истории быть на чьей-то стороне. Сергей Исаев ранее заявлял, что и без Рожкова и Мясникова шоу «Уральских пельменей» собирает аншлаги. В качестве примера он предоставил видео с концерта в Санкт-Петербурге, на котором было видно, что в зале нет свободных мест.

Также известно, что продолжается судебная тяжба «Уральских пельменей» с их директором Сергеем Нетиевским. Эти выяснения отношений длятся уже несколько лет. Какие-то суды выигрывает Нетиевский, какие-то — «Уральские пельмени». Стороны продолжают настаивать на своей абсолютной правоте. Ранее Нетиевский отмечал, что покинул коллектив, потому что перестал расти и развиваться в нем. Участники шоу в свою очередь считают, что Нетиевский присвоил себе часть общих денег.