Подноготная войны: финны сняли сериал о борьбе с СССР

Пятисерийный фильм о войне с СССР «Неизвестный солдат», снятый Аку Лоухимиесом, стал одним из самых просматриваемых сериалов Финляндии в первые дни нового года. Премьера фильма состоялась онлайн 30 декабря, и за первую неделю его посмотрели около 1,2 млн человек, сообщает Yle.

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Сериал стал расширенной версией полнометражной картины того же режиссера, вышедшей на экраны кинотеатров в 2017 году. Тот «Неизвестный солдат» стал самым популярным финским фильмом за время ведения статистики с 1970 года. В кинотеатрах на эту ленту пришли более миллиона человек — и по просмотрам в Финляндии ее обошел только «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Сериал и фильм Аку Лоухимиеса сняты на основе сюжета одноименного скандального романа финского писателя-фронтовика Вяйнё Линна. Книга была впервые опубликована в 1954 году и вызвала негативную реакцию со стороны патриотически настроенных финских граждан.

Причиной неприятия финнами этого произведения стало открытое описание повседневной жизни простых финских солдат на фронте и непонимание ими целей войны. Вяйнё Линна также критикует офицеров высшего и низшего звена, которые явно отделяют себя от унтер-офицеров и рядовых солдат. Кроме того, автор открыто насмехается над руководством внешней военной политикой Финляндии, которое строило планы по захвату территорий Советского Союза до Урала.

Несмотря на критику, в Финляндии роман стал классикой и переиздавался более полусотни раз. На русском языке книга «Неизвестный солдат» выходила в 1990 и 2017 годах.

Лидером проката в России также стал фильм о войне: по итогам 4-7 января военно-приключенческий боевик «Т-34» с Александром Петровым в главной роли уверенно держится на первом месте. Согласно предварительным данным, лента режиссера Александра Сидорова, ставшая ремейком советского фильма-драмы «Жаворонок» 1964 года, заработала около 721,5 млн рублей — это один из лучших стартовых результатов в истории российского кино.

После первой недели 2019 года общая сумма сборов «Т-34» составила 1 038 млн рублей. По данным портала Kinobusiness, годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд рублей спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх» понадобилось десять дней, а фильму «Викинг» в 2017-м — девять.

Действие «Т-34» разворачивается во время Великой Отечественной войны и рассказывает о дерзком побеге вчерашнего курсанта из немецкого плена на танке «Т-34». Помимо исполнителя главной роли Александра Петрова, в фильме снялись Виктор Добронравов, Винценц Кифер и Ирина Старшенбаум.

Сюжет фильма основан на реальной истории, но в отличие от предшествующего ему «Жаворонка», снятого по тем же событиям, у «Т-34» позитивный финал. Об этом рассказал актер Александр Петров, исполнивший роль главного героя Ивушкина.

«Парень действительно угнал танк с немецкого полигона, сбежал и ехал на нем долго, но его в итоге поймали… Но он же все равно победил немецкую машину!

Таких случаев на самом деле было много, поэтому история, рассказанная в «Т-34», объединяет множество подвигов молодых русских парней и девушек. Она стала обобщенным срезом, итогом того, что случилось в то время», — отметил артист в интервью «Известиям».

Также Петров признался, что после первого взгляда на сценарий он сразу понял, что должен сниматься в этом фильме.

«Так бывает — читаешь сценарий и понимаешь, что должен сниматься. Поэтому даже если что-то идет не так, нужно сделать все, чтобы участвовать в съемках фильма. Я сделал — и в итоге доказал Алексею Сидорову, что смогу сыграть и быть участником его кинокоманды. Сценарий поразил и увлек меня с первого прочтения», — сказал актер.