«Дерзай мечтать»: стал известен логотип «Евровидения-2019»

Европейский вещательный союз и израильский броадкастер KAN представили логотип международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Его символом стала золотая звезда, составленная из трех треугольников, и слоган «Дерзай мечтать» (Dare to Dream).

«Треугольник — одна из древнейших форм в мире, которая является краеугольным символом, имеющим свое место в искусстве, музыке, космологии и природе. Когда треугольники объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо — так же, как звезды соберутся вместе в Тель-Авиве на «Евровидении-2019», — рассказали в KAN.

В дизайне сцены 64-го «Евровидения», которое будет проходить в одном из павильонов выставочного комплекса «Ганей-Тааруха» в Тель-Авиве, также используются треугольные мотивы. Оформление площадки конкурса разрабатывает немецкий дизайнер Флориан Видер, который продемонстрировал первый эскиз по просьбе Европейского вещательного союза. Ранее Видер оформлял сцены главного песенного состязания в Дюссельдорфе, Киеве, Вене и Баку.

Реклама

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая, а финал состоится 18 мая. Решение о том, кто из артистов будет представлять Россию, примет специальное экспертное жюри. Член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян предложил отправить на международный песенный конкурс народного артиста России Филиппа Киркорова. Манукян считает, что 51-летний певец имеет большие шансы на победу, поскольку является «самым большим фанатом конкурса».

«На мой взгляд, если уж мы остаемся на «Евровидении» и ежегодно посылаем своего участника на этот музыкальный конкурс, то пришло время собрать воедино все, что у нас есть по этой части. А кто в России является самым большим фанатом этого конкурса и одновременно уже был его участником в прошлом? Конечно, Филипп Киркоров! Его мы и отправим!» — цитирует Манукяна «Экспресс-газета».

Также он напомнил, что Киркоров уже принимал участие в конкурсе в 1995 году, однако тогда он стал только семнадцатым в рейтинге. Член экспертного совета нашел оправдание и этому: по его словам, в то время исполнитель просто не был готов к триумфу, имея всего одну неделю на подготовку.

Манукян подчеркнул, что певец следует молодежным тенденциям. Он также добавил, что Киркоров знает толк в организации профессионального шоу и имеет опыт в качестве наставника участников «Евровидения». Певец неоднократно брал на себя ответственность за подготовку других исполнителей песенного конкурса, включая Сергея Лазарева, Дмитрия Колдуна и Ани Лорак. В прошлом году он был наставником молдавской группы DoReDoS, которая вошла в десятку финалистов.

«В прошлом году он своими клипами раскачал ютьюб, подтянул к себе молодежную аудиторию — и не только в России, заметьте. Да и участие в качестве наставника певцов из разных стран позволило Киркорову получить бесценный опыт и раскрыть для себя все секреты «Евровидения», — заявил Манукян.

В заключение эксперт сказал, что «Киркоров жадный до победы» и в этом году у него есть возможность повторить успех российского певца Димы Билана, который победил на конкурсе в 2008 году.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — считает Манукян.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал слухи о возможном участии Ольги Бузовой в «Евровидении-2019», где она может представить Россию. Артист считает, что Бузова имеет все необходимые качества для достижения успеха.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — цитирует Киркорова «СтарХит».