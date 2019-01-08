«Работа началась»: сиквел «Венома» не за горами

Американская кинокомпания Columbia Pictures приступила к созданию сиквела супергеройского боевика «Веном». По информации издания The Hollywood Reporter, в настоящий момент идет работа над сценарием продолжения — занимается этим якобы Келли Марсел, приложившая руку и к первой части франшизы.

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Продюсерами проекта, согласно источнику, назначены Ави Рад («Человек-паук: Через вселенные», «Железный человек»), Мэттью Толмак («Человек-паук: Возвращение домой») и Эми Паскаль (номинация на «Оскар» за «Секретное досье»).

Подробности сюжета сиквела пока остаются в тайне, однако известно, что в продолжении точно сыграют Том Харди (собственно, сам Веном) и Вуди Харрельсон, который перевоплотиться в жуткого Карнажа.

Нельзя не отметить, что в Columbia Pictures слухи о начале работы над второй частью «Венома» на данный момент еще не подтвердили (это, впрочем, обычная практика, которая не делает информацию об уже готовящемся сиквеле менее достоверной).

Оригинальный «Веном» вышел на экраны в октябре минувшего года и — несмотря на не самые одухотворенные отзывы критиков — достаточно успешно выступил на домашнем рынке, собрав в США $213,5 млн при производственном бюджете в 100 млн. Еще более внушительные результаты супергеройский боевик показал на международной арене: в общей сложности картина Рубена Фляйшера заработала более $855 млн, войдя в топ-70 самых кассовых лент в истории кинематографа. Немалый вклад в данные показатели внесли российские зрители — в нашей стране фильм продемонстрировал сумасшедшую выручку в 2,16 млрд рублей. А это, на секундочку, третий результат года — лучше на отечественном рынке в 2018-м выступили только «Движение вверх» и третья часть «Мстителей».

Ранее сценарист «Венома» Джефф Пинкнер намекнул на то, что в продолжении блокбастера может появиться сам Человек-паук, главный антагонист черного симбиота, который в настоящее время находится в аренде в киновселенной Marvel Studios.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль» — заявил Пинкнер.

К настоящему моменту официально известно, что в 2020-м году Columbia Pictures выпустит минимум две картины, основанные на комиксах Marvel. Согласно догадкам фанатов, это будут сиквел «Венома» и фильм о вампире Морбиусе с Джаредом Лето.

Параллельно с этим студия будет работать над продолжением и спин-оффом своего гениального в визуальном (и не только) плане мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который в ночь на 7 января был премирован на «Золотом глобусе», победив в номинации «Лучший анимационный фильм». По предварительной информации, сиквел продолжит историю подростка Майлза Моралеза, нового Человека-паука из альтернативной вселенной, становящегося главным супергероем Нью-Йорка после гибели Питера Паркера. Сценарий для картины напишет Дэйв Каллахэм, автор «Неудержимых» и «Чудо-женщины: 1984», тогда как режиссером проекта выступит Хоаким Дос Сантос, создатель многосерийных мультфильмов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Лига справедливости: Без границ».

Что касается спин-оффа, то в центре его сюжета будут несколько Женщин-пауков, одной из которых точно станет Гвен Стейси (Гвен-паук), уже знакомая зрителям благодаря оригинальной анимационной ленте.

Сценаристом картины назначена малоизвестная Ребека Ф. Смит, а режиссерское кресло мультфильма, скорее всего, займет Лорен Монтгомери, на протяжении долгих лет работавшая над проектами DC, главного конкурента вселенной Marvel, являющейся родиной Человека-паука во всех его вариациях. Продюсером обоих мультфильмов выступит уже упомянутая Паскаль.

Согласно источнику, решение о создании сольника Спайдервумен родилось в Columbia Pictures во многом благодаря движению #MeToo, деятельность которого привела к росту популярности фильмов с супергероинями.