«Капитан Марвел» и маньяк: 7 главных трейлеров недели

«Счастливого нового дня смерти» («Happy Death Day 2U»); Кристофер Лэндон

Классный молодежный хоррор Кристофера Лэндона, рассказывающий о попавшей в жуткий «день сурка» студентке Три, появился в мировом прокате лишь осенью 2017 года, но не прошло и полутора лет, а на экраны выходит (если быть точным — случится это в феврале) уже вторая часть ужастика: настолько, видимо, впечатлил успех франшизы ее создателей. Судя по очередному трейлеру «Счастливого нового дня смерти», главная героиня, которая, казалось, еще в оригинальном фильме окончательно разобралась с маньяком, раз за разом убивавшим ее в день рождения, вновь просыпается в той же комнате (и в тот же самый день), что и в предыдущем фильме — а затем встречает старого (но не очень доброго) знакомого. С одним лишь отличием — теперь маньяк хочет прикончить не только Три, но и ее друзей.

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»); Крис Рено

В очередном трейлере сиквела «Тайной жизни домашних животных», мультика студии Illumination, пару лет назад крайне успешно выступившего в прокате, нас знакомят с еще одним новым персонажем — харизматичной собачкой по имени Дэйзи, которую в оригинале озвучивает Тиффани Хэддиш. В коротком ролике, в частности, демонстрируется встреча Дэйзи с персонажами из первой части, а именно — кроликом Снежком и кошкой Хлоей. Создателями анимационной франшизы, напомним, являются Крис Рено и Крис Меледандри, в свое время придумавшие всемирно известных миньонов, — а это, без сомнения, знак качества.

«Затерянные во льдах» («Arctic»); Джо Пенна

Драма бразильца Джо Пенны (к слову, полнометражный дебют кинематографиста) была представлена критикам еще в ходе Каннского фестиваля — 2018, однако до проката до сих пор так и не добралась: случится это лишь в предстоящем феврале. После просмотра трейлера создается впечатление, что «Затерянные во льдах» — неплохой микс из «Между нами горы» (по сути) и «Изгоя» (немного по настроению), явно заслуживающий внимания. Хотя бы по той причине, что игра Мадса Миккельсена здесь (и как всегда) просто великолепна.

«Властелины хаоса» («Lords of Chaos»); Йонас Окерлунд

Уже в конце этой зимы состоится мировая премьера (о российской пока что сведений нет) нового проекта Йонаса Окерлунда, бывшего участника шведской блэк-метал-группы Bathory и автора многих клипов известных поп- и рок-звезд. «Властелины хаоса», согласно обещаниям создателей, поведают зрителям подлинную историю настоящего скандинавского метал-рока и его главных действующих лиц — талантливых молодых людей, интересующихся оккультизмом и прочими «прелестями» жанра. Главные роли в картине исполнили Рори Калкин, брат того самого Маколея, Джек Килмер, брат того самого Вэла, и Эмори Коэн, НЕ сын тех самых Коэнов.

«Омен: Перерождение» («The Prodigy»); Николас Маккарти

«Мамочка, что со мной не так?» — спрашивает жалобным голосом маленький мальчик в трейлере хоррора «Омен: Перерождение», после чего начинает зловеще ходить по дому с оружием, давить насекомых и делать другие пугающие вещи. Сюжет у фильма Николаса Маккарти, не имеющего почти ничего общего с легендарным «Оменом», предельно прост: есть ребенок, в котором живет что-то жуткое и сверхъестественное, и его мама, которой предстоит разобраться со всем этим, преодолев леденящие кровь ужасы. В общем — классика.

Ближайший фильм Marvel Studios (премьера уже в марте) введет в и без того огромную киновселенную нового персонажа — Капитана Марвел (Бри Ларсон), которой, согласно слухам, позднее предстоит спасти плюс-минус всех погибших в третьей части «Мстителей» супергероев. В качестве режиссеров ленты, которая расскажет о становлении персонажа, выступили Анна Боден и Райан Флек.

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В основе сюжета лежит история женщины-пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, обретающей суперсилу после столкновения с инопланетными расами и становящейся неуязвимой. Помогут ей стать еще могущественнее среди прочих Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон.

«Полярный» («Polar»); Йонас Окерлунд

Криминальный боевик Netflix, главную роль в котором исполнил упомянутый немногим ранее Миккельсен, повествует (справедливости ради, уже порядком избитую) сказку о самом умелом киллере мира, которому приходится вспомнить о своем таланте и прервать пенсию из-за призраков прошлого. Впрочем, хороший экшен еще уж точно никому не вредил, а в «Полярном», кажется, его хоть отбавляй.