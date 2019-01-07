Вперед на танке: «Т-34» уничтожил противников

Как и предполагалось, благодаря длинным праздничным выходным лидером посленовогоднего отечественного проката по итогам 4-7 января стал военно-приключенческий боевик «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Согласно предварительным данным, лента режиссера Александра Сидорова, ставшая ремейком советского фильма-драмы «Жаворонок» 1964 года, заработала около 721,5 млн рублей — один из лучших стартовых результатов в истории российского кино. Кроме того, это рекордный показатель и для самой дистрибьюторской компании «Централ партнершип». Так, картина превзошла сборы блокбастера «Трансформеры: Эпоха истребления», вышедшего в прокат в 2014-м, за первый уикенд (720,1 млн рублей).

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Отмечается, что в настоящее время общая сумма сборов «Т-34» за время проката составила 1 038 млн рублей. По данным портала Kinobusiness, годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд рублей спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх» понадобилось десять дней, а фильму «Викинг» в 2017-м — девять.

Действие «Т-34» разворачивается во время Великой Отечественной войны. Лента рассказывает о дерзком побеге вчерашнего курсанта из немецкого плена на танке «Т-34». Помимо исполнителя главной роли Александра Петрова, в фильме снялись Виктор Добронравов, Винценц Кифер и Ирина Старшенбаум.

На второй строчке рейтинга ожидаемо оказалась комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», финишировавшая на первом месте по результатам минувшего уикенда (собрав около 230 млн). В ходе третьей недели в прокате полнометражное продолжение популярного сериала Ильи Куликова, главные роли в котором исполнили Сергей Бурунов, Александр Петров и Александра Бортич, пополнило личную кассу еще на 365 млн рублей. На данный момент суммарный капитал ленты составляет внушительные 1 324,5 млн рублей.

Замкнул первую тройку, как и по итогам прошлых выходных, мультфильм «Гринч» (тогда картина прибавила к общим сборам еще 100 млн рублей). На этот раз анимационная работа Ярроу Чейни и Скотта Моужера про зеленого ворчуна, мечтающего похитить Рождество, заработала около 246 млн рублей. Лента снята по мотивам книги американского писателя Теодора Сьюза Гайсела «Как Гринч украл Рождество». В оригинале главного персонажа озвучил британский актер и двукратный номинант на премию «Золотой глобус» Бенедикт Камбербэтч.

Не потерял своих позиций и отечественный мультфильм одной из самых успешных российских анимационных франшиз — «Три богатыря и наследница престола», финишировав на четвертой строчке рейтинга. В ходе своего второго уикенда новое творение аниматора, режиссера и сценариста, а также двукратного номинанта на получение премии «Оскар» Константина Бронзита заработало 211,5 млн рублей. Всего за 11 дней проката девятая часть франшизы накопила 440 млн рублей, что может стать тревожным сигналом для создателей шоу: известно, что проект о «Трех богатырях» в будущем планировалось продолжать.

Наконец, на пятом месте в рейтинге российского бокс-офиса по итогам прошедших выходных оказалась заключительная часть популярной саги «Елки», первый фильм которой был снят Тимуром Бекмамбетовым еще восемь лет назад. Согласно предварительным данным, новая картина «Елки последние» собрала на второй неделе проката около 209,5 млн рублей. На прошлой неделе, несмотря на прогнозы экспертов, ленте не удалось одержать победу на домашнем рынке: фильм показал лишь второй результат, продемонстрировав стартовую выручку в примерно 170 млн рублей. По традиции финальная часть также состоит из пяти эпизодов, ведущие роли в которых исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева и Вера Брежнева.